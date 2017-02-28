В Красноярске на острове Татышев сделали крошечный пешеходный переход для сусликов.

Всё, как у людей — разметка, работающий светофор. Таким образом медиагруппа «Прима» анонсировала пикник «Зелёный», напомнила красноярцам о бережном отношении к природе и, конечно, о соблюдении ПДД.

Остров Татышев — большой парк в центре Красноярска. Горожане в нём отдыхают и занимаются спортом. А ещё здесь живёт около 5000 сусликов, которых считают неофициальным символом территории.