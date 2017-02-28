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У россиян появился дополнительный выходной

Милота: в сибирском городе сделали «пешеходку» для сусликов

Сегодня 18:00
525
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Прима

В Красноярске на острове Татышев сделали крошечный пешеходный переход для сусликов.

Всё, как у людей — разметка, работающий светофор. Таким образом медиагруппа «Прима» анонсировала пикник «Зелёный», напомнила красноярцам о бережном отношении к природе и, конечно, о соблюдении ПДД.

Остров Татышев — большой парк в центре Красноярска. Горожане в нём отдыхают и занимаются спортом. А ещё здесь живёт около 5000 сусликов, которых считают неофициальным символом территории.

Комментарии 2
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Дон Хенаро 42438
0 9
Охренеть .... какая важная новость...а о предстоящем митинге это конечно же не ваш формат новостей...
ВГ...вы меня разочаровываете)
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
2 0
Дон Хенаро:
Охренеть .... какая важная новость...а о предстоящем митинге это конечно же не ваш формат новостей...
ВГ...вы меня разочаровываете)
ВГ! Заметьте: перманентно разочарованный вами любитель петтингов, точнее митингов,- сначала всё-таки прочитал про сусликов)))
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