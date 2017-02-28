Лишние килограммы «наедаются» легко, быстро и незаметно. А вот распрощаться с ними порой бывает сложно даже при большом желании. Чем опасен избыточный вес и как не взвалить на себя его груз? Как рассчитать свой индивидуальный индекс массы тела? Кому необходимо хирургическое вмешательство для лечения ожирения? Об этом и многом другом ВашГород.ру рассказал врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением «Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского» Орлан Ооржак.

ВГ: Все чаще медики заявляют: число людей, страдающих ожирением, растёт. Так ли это на самом деле? Как обстоят дела с этой проблемой в Кузбассе?

ОО: Медики не просто заявляют о проблеме ожирения, а бьют тревогу, звонят в колокола. В медицинских кругах ожирение называют настоящей неинфекционной эпидемией XXI века. Существует мало научных работ, в которых бы проводилось изучение распространённости этой патологии в Кузбассе, но могу Вас заверить, что ситуация нисколько не лучше общероссийских показателей. Так, ещё 15 лет назад процент пациентов с избыточной массой тела и ожирением не превышал 30 процентов населения страны, сегодня эта цифра перешагнула порог в 50 процентов.

Да что там статистика?! Если Вы проедете в общественном транспорте, зайдёте в публичное место, просто прогуляетесь по городу, то увидите, что людей с данным заболеванием в нашем регионе очень много.

ВГ: Какие основные причины болезни?

ОО: Давайте сразу определимся, что мы называем «ожирением». Для диагностики этого недуга врачи используют параметр «Индекс массы тела» (ИМТ). Его может рассчитать каждый для себя. Формула предельно проста: ваш вес в килограммах необходимо разделить на рост в метрах, возведённый в квадрат.

Например, ваш вес 100 кг, рост 1,5 метра. Делим 100 на 1,5 метра в квадрате и получаем ИМТ = 44,44.

Если ваш ИМТ находится в диапазоне 18,5 — 24,99, ваш вес в норме.

При повышении ИМТ до уровня 25−29,99, следует насторожиться: это ещё не болезнь, но вы уже имеете избыточный вес. Еще один шажочек, и наступит ожирение.

При ИМТ от 30 до 34,99 врачом устанавливается первая степень ожирения, от 35 до 39,99 — вторая степень, от 40 и выше — третья.

Основной и наиболее распространённой причиной заболевания является энергетическая несбалансированность между калориями, которые поступают в организм, и калориями, которые сжигаются человеком. Иными словами, кушаем много, вкусно и подешевле, двигаемся мало — и вот результат.

В нашей стране людей, которые тратят хотя бы 30 минут в день на активные занятия спортом, например, на простую пробежку, менее 2 миллионов.

Другими причинами ожирения могут быть: генетические синдромы, опухоли головного мозга, эндокринные причины, стрессы, перенесённые инфекции, приём гормональных контрацептивов, нарушение баланса микрофлоры кишечника и многое другое.

ВГ: Есть ли факторы, которые человек не в силах контролировать, чтобы не допустить развития болезни?

ОО: Конечно, есть. Их можно условно разделить на два типа. К первому типу (самому редкому) относятся те пациенты, у которых болезнь совсем не зависит от образа жизни.

Большая часть людей с ожирением глубоко уверена в том, что это именно их случай. «Я вся в маму, и это в генах» или «у меня столько стрессов, это всё от них, ничего нельзя теперь уже исправить» — говорят они себе.

На самом деле, почти все такие пациенты относятся ко второму типу, то есть являются заложниками так называемого пищевого поведения, иными словами, неправильного питания и образа жизни.

К сожалению, неправильное пищевое поведение сродни алкоголизму или наркомании. Больной человек просто не отдаёт себе отчёта в том, что делает что-то неправильно, ведь часто проблема коренится ещё в детстве, недаром у нас велик процент детского и юношеского ожирения.

ВГ: В каких случаях необходимо оперативное вмешательство для лечения ожирения?

ОО: Любой уважающий себя хирург никогда не предложит пациенту с ожирением операцию сходу, при первом обращении за медицинской помощью. Опытный специалист понимает, что проблему в большинстве случаев может исправить психолог, психотерапевт или эндокринолог. Оперативное лечение показано в случаях, когда никакое консервативное лечение не помогает или имеет очень кратковременный положительный эффект. Как правило, вопрос об операции решается через полгода-год после лечения у указанных выше специалистов.

ВГ: В чем суть бариатрической хирургии?

ОО: Бариатрия — раздел хирургии, направленный на лечения ожирения. В результате такого лечения либо уменьшается объём желудка (резекция желудка, баллоны и так далее), либо укорачивается часть тонкой кишки, через которую проходит поглощённая пища для сокращения усваивания питательных веществ и питательной энергии (гастрошунтирование).

ВГ: Какие противопоказания для проведения бариатрических операций?

ОО: Противопоказанием к бариатрии может являться даже страх больного перед операцией. Кроме того, хирургическое лечение ожирения никогда не проводится до тех пор, пока человек, который страдает ожирением, не использовал шанс излечения консервативными способами, о которых было сказано выше. Также как и при любой хирургической операции, наличие тяжёлой сопутствующей патологии или их совокупности является абсолютным противопоказанием к бариатрии.

Пациентам с крайне запущенной степенью ожирения мы предлагаем многоэтапный путь для достижения желаемого результата. Так, каждый новый, более инвазивный этап лечения мы предлагаем тогда, когда пациент прошёл предыдущий, менее инвазивный, и уже похудел на определённое количество килограммов. Это придаёт пациенту уверенности.

ВГ: Сколько времени занимают такие операции, начиная с момента подготовки и заканчивая полным восстановлением организма человека?

ОО: Операции могут быть разными по времени. Всё зависит и от запущенности заболевания и от выбора тактики лечения. Обычно непосредственно вмешательство занимает от 30 минут до нескольких часов. Для полного восстановления пациента требуется 1−2 месяца.

ВГ: Какие осложнения могут возникнуть?

ОО: Бариатрические операции проводятся малоинвазивным методом: всё вмешательство осуществляется через несколько проколов в брюшной полости. Восстановительный период после таких операций проходит очень быстро, а осложнения возникают редко: их количество не выходит за рамки статистики при любых других плановых хирургических вмешательствах.

При этом, как и во время любой другой операции, возможны нагноения ран (обычно при полостных операциях), у пациентов со скрытыми сердечно-лёгочными или сосудистыми заболеваниями возможны осложнения этих недугов. Для того, чтобы избежать подобных негативных последствий, мы всегда проводим тщательное обследование перед хирургическим вмешательством.

ВГ: Какие плюсы у бариатрических операций? Как они воздействуют в целом на организм?

ОО: Ожирение третьей степени, о котором мы говорили выше, называется ещё морбидным и является настоящим заболеванием, которое нужно лечить. При этом недуге страдает организм в целом, все системы и органы. Морбидное ожирение приводит к развитию новых самостоятельных болезней: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, происходит изнашивание тазобедренных и коленных хрящей, межпозвоночных дисков (артроз, хондроз), развиваются бесплодие, недержание мочи, головные боли, депрессия, повышается холестерин в крови, возникает одышка, могут появляться признаки астмы, импотенция или фригидность, иногда — остановка дыхания во сне, возрастает риск развития инфаркта и инсульта и многое другое. Бариатрическая операция позволяет не только снизить вес, но и избываться от всех этих заболеваний.

ВГ: Есть риск, что после бариатрической операции человек со временем снова поправится, и потребуется ещё одна операция?

ОО: Это зависит от того, какая операция проведена пациенту. Так, например, установка в желудок баллона для скорейшего наступления чувства насыщения — это как раз временная мера. Баллон устанавливается на непродолжительный срок, за который пациент должен привыкнуть потреблять меньше пищи, найти в себе силы полностью изменить образ жизни.

Если пациент после извлечения баллона перестаёт соблюдать рекомендации доктора, снова начинает переедать, стенки желудка могут растянуться, а лишний вес в этом случае вернётся. Тогда может быть использована более радикальная, но обратимая процедура, например, наложение утягивающего желудок кольца с возможностью дозирования сжатия для контроля над количеством съеденной пищи.

Самими радикальными можно назвать «необратимые» или «трудно обратимые» операции, заключающиеся в более активной хирургической тактике: пожизненного уменьшения объёма желудка (резекция желудка), сокращения длины кишечника, участвующего во всасывании съеденной пищи (гастрошунтирование).

Повторно набрать вес после таких операций гораздо сложнее, так как при их проведении не только сокращается объём желудка, но и удаляются те его области, которые отвечают за выработку гормона, который вызывает у нас чувство голода и заставляет нас есть больше.

ВГ: Где в Кузбассе проводят бариатрические операции?

ОО: Все жители Кемеровской области могут пройти хирургическое лечение ожирения в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского в Кемерове. Весь спектр бариатрических операций проводится в хирургическом отделении № 1.

ВГ: Сколько они стоят?

ОО: Стоимость бариатрических операций зависит от объёма вмешательства и типа операции. После предварительного осмотра и беседы доктор поможет определить, какую операцию необходимо провести именно вам и сколько это будет стоить.

ВГ: Могут ли кузбассовцы сделать бариатрическую операцию бесплатно, по полису ОМС?

ОО: К сожалению, Фондом обязательного медицинского страхования ни одна бариатрическая хирургическая процедура в Кузбассе не оплачивается. Пациент вынужден платить самостоятельно за наркоз, саму операцию, расходные материалы и за пребывание в стационаре. При этом те, кому назначена бариатрическая операция, могут пройти необходимые для операции дообследования амбулаторно, сокращая таким образом сроки пребывания в стационаре и ожидания дня операции, экономя свои деньги. Никакой «специальной» очереди на госпиталазацию для проведения бариатрических операций ждать не нужно.

ВГ: Есть ли в Вашей практике примеры, когда бариатрическая операция кардинально изменила жизнь пациента.

ОО: Примеров очень много. Есть один очень яркий, и запомнился он потому, что лишний вес для пациентки стал причиной многих неприятностей. Из-за этого заболевания даже работу по специальности найти ей было сложно.

Перед операцией эта женщина весила 160 кг, хотя на тот момент ей было всего неполных 34 года. Пациентка испробовала все другие способы решения проблемы: и медикаментозные, и психологические. Сколько слёз она выплакала, бедняжка!

Всего через год после гастрошунтирования (вид бариатрической операции) её вес составлял уже 90 кг, она нашла любимую работу, и, между прочим, наладила свою личную жизнь. Её слёз мы больше не видели ни разу.

ВГ: Что бы Вы пожелали нашим читателям?

ОО: К сожалению, мы, медицинские работники, не можем изменить ситуацию в стране и заставить людей питаться по-другому или больше двигаться. Помните, что ваше здоровье — в ваших руках. Каждый из читателей должен задуматься, что он может сделать для того, чтобы не довести себя и своих близких до такой страшной болезни. Берегите своё здоровье!