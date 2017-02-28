Надувные уличные игровые комплексы попадут под особый контроль надзорных органов.

Прежде всего, будет проверена законность установки батутов, наличие всех разрешительных документов. Проверяющие обратят особое внимание на надёжность крепления всех элементов аттракционов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Ответственных за эксплуатацию батутов обяжут вести ежедневный журнал осмотра конструкций. Кроме того, при неблагоприятных погодных явлениях и при ветре свыше 10 метров в секунду они должны будут останавливать работу аттракционов.

Ранее ВашГород.ру писал о ЧП в Кемерове, когда ребёнок травмировал позвоночник на батуте. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.