В Новокузнецке девушки в форме устроили потасовку в троллейбусе
Сегодня 07:10
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Дамы не стеснялись в выражениях и обещали пустить в ход кулаки.
Инцидент сняли на видео очевидцы. По утверждению авторов, потасовку в общественном транспорте устроили курсантки Кузбасского института ФСИН России.
ВашГород.ру обратился за комментариями в ГУ ФСИН России по Кемеровской области. В ведомстве пояснили, что Кузбасский институт ФСИН — отдельная структура. Она относится к системе образовательных учреждений и не подчиняется ГУФСИН.
В самом институте от устных комментариев отказались.
Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика.
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