Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
У россиян появился дополнительный выходной

В Новокузнецке девушки в форме устроили потасовку в троллейбусе

Сегодня 07:10
2504
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tutknow.ru

Дамы не стеснялись в выражениях и обещали пустить в ход кулаки.

Инцидент сняли на видео очевидцы. По утверждению авторов, потасовку в общественном транспорте устроили курсантки Кузбасского института ФСИН России.

ВашГород.ру обратился за комментариями в ГУ ФСИН России по Кемеровской области. В ведомстве пояснили, что Кузбасский институт ФСИН — отдельная структура. Она относится к системе образовательных учреждений и не подчиняется ГУФСИН.

В самом институте от устных комментариев отказались.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
хмырь
14 14
Вот это новость!!!просто бомба!!!даже не знаю,как бы я жил без этой информации!
ответить
аватар
Бусина
10 5
ВГ, вы чего это было на прошлой неделе!!!!!!!!!!! Все уже в курсе!!! А в курсе ли руководитель учебного заведения???? И что он говорит про этот случай?? Вот уже что надо опубликовать, а не мусолить одно и тоже вторую неделю!!!!!!!!!!Ведь курсанты из этого уч заведения уже не первый раз попадают в сводки полиции!!!!!!Не пора ли и офицера привлечь, который занимается воспитательным процессом в институте!! Или у них так принято- уже привыкают к службе в УФСИН???Маты, угрозы...........
ответить
аватар
Андрей
3 8
Даже никто ни вмешался всем по барабану,так и живём.А это будущие приставы,чего потом от них ожидать
ответить
аватар
alex
10 0
Это их дипломная работа а может курсовая
ответить
аватар
2
1 2
ВГ, вы чего это было на прошлой неделе!!!!!!!!!!! Все уже в курсе!!! А в курсе ли руководитель учебного заведения???? И что он говорит про этот случай?? Вот уже что надо опубликовать, а не мусолить одно и тоже вторую неделю!!!!!!!!!!Ведь курсанты из этого уч заведения уже не первый раз попадают в сводки полиции!!!!!!Не пора ли и офицера привлечь, который занимается воспитательным процессом в институте!! Или у них так принято- уже привыкают к службе в УФСИН???Маты, угрозы...........
"Вот уже что надо опубликовать, а не мусолить одно и тоже вторую неделю!!!!!!!!!!"
Ну Вы, как всегда, в своём репертуаре - всегда знаете, кому и что надо делать.
И, как всегда, со знаками препинания у Вас что-то творится. Кнопки заедают?
ответить
аватар
1
2 0
А зачем две серии? Будет продолжение сериала?
ответить
аватар
Горожанин
4 0
У курсантов этого заведения ненормативная лексика это в порядке вещей. А руководство ничего не может с этим сделать, та как курсанты - дети других руководителей. Рыба гниет с головы.
ответить
аватар
*
0 0
Это их дипломная работа а может курсовая
Ха ха ха. Скорее курсовая, дипломная будет с применением оружия ))))
ответить
аватар
Александр
0 0
Это их дипломная работа а может курсовая
Лайк за юмор
ответить
аватар
Александр
0 0
У курсантов этого заведения ненормативная лексика это в порядке вещей. А руководство ничего не может с этим сделать, та как курсанты - дети других руководителей. Рыба гниет с головы.
Так ведь и работать им где? В зонах да СИЗО. Слабонервные не приживутся...
ответить
аватар
Алекс
0 0
Какой троллейбус?????это трамвай!!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ