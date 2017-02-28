Дамы не стеснялись в выражениях и обещали пустить в ход кулаки.

Инцидент сняли на видео очевидцы. По утверждению авторов, потасовку в общественном транспорте устроили курсантки Кузбасского института ФСИН России.

ВашГород.ру обратился за комментариями в ГУ ФСИН России по Кемеровской области. В ведомстве пояснили, что Кузбасский институт ФСИН — отдельная структура. Она относится к системе образовательных учреждений и не подчиняется ГУФСИН.

В самом институте от устных комментариев отказались.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика.