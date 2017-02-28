В первом квартале 2017 года снизилось число сделок с недвижимостью в России.

На 6,6% сократилось общее число регистрационных действий с недвижимостью. При этом на 4% уменьшилось количество сделок по ипотеке. Также в первом квартале желающих стать дольщиками снизилось на 14%, сообщают РИА Новости.

Всего за первые три месяца нового года в России было произведено 5,17 миллиона сделок.