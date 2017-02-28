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Недвижимость и строительство

Спрос на жильё падает: число сделок снизилось

Сегодня 08:00
644
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rkd-msk.ru

В первом квартале 2017 года снизилось число сделок с недвижимостью в России.

На 6,6% сократилось общее число регистрационных действий с недвижимостью. При этом на 4% уменьшилось количество сделок по ипотеке. Также в первом квартале желающих стать дольщиками снизилось на 14%, сообщают РИА Новости.

Всего за первые три месяца нового года в России было произведено 5,17 миллиона сделок.

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Комментарии 1
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z
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Сейчас дешевле посадить дерево, его вырастить и построить дом с хорошим забором, чтобы чиговноежики не видили, что там за забором.
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