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У россиян появился дополнительный выходной

В Новокузнецке на несколько дней перекроют дорогу

Сегодня 07:15
719
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
thenextweb.com

Водителей в Новокузнецке предупреждают о перекрытии Промстроевской.

Движение ограничат 6, 7 и 8 июня с 8.00 до 19.00 и 9 июня с 8.00 до 17.00, сообщили в администрации Новокузнецка. Водители могут объехать улицу от Треста КМС по Автотранспортной.

Перекрытие связано с проведением выставки «Уголь и Майнинг». Как уже писал ВашГород.ру, торжественное открытие состоится сегодня. Свои технические новинки покажут бизнесмены из 24-х стран.

Как мы уже сообщали, в преддверии выставки авиабилеты до Новокузнецка подорожали в несколько раз.

Напомним, также в Новокузнецке перекрыли Пойменное шоссе.

Комментарии 3
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Золотце
3 0
Бизнесмены едут ,а "модели" будут булками велять. БОРДЕЛЬ.
Позорят Новокузнецк всякими "красотками" в одежде от "Садовой"
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Бусина
3 0
Бизнесмены едут ,а "модели" будут булками велять. БОРДЕЛЬ.
Позорят Новокузнецк всякими "красотками" в одежде от "Садовой"
Табашников наверное уже вопрос моделек с Сырожей обсудил...........Купят им купальники новые на Садовой,за счет бюджета....
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Золотце
1 0
Табашников наверное уже вопрос моделек с Сырожей обсудил...........Купят им купальники новые на Садовой,за счет бюджета....
Ничего страшного. Ночью они отработают все затраты
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