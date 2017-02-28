Водителей в Новокузнецке предупреждают о перекрытии Промстроевской.
Движение ограничат 6, 7 и 8 июня с 8.00 до 19.00 и 9 июня с 8.00 до 17.00, сообщили в администрации Новокузнецка. Водители могут объехать улицу от Треста КМС по Автотранспортной.
Перекрытие связано с проведением выставки «Уголь и Майнинг». Как уже писал ВашГород.ру, торжественное открытие состоится сегодня. Свои технические новинки покажут бизнесмены из 24-х стран.
Как мы уже сообщали, в преддверии выставки авиабилеты до Новокузнецка подорожали в несколько раз.
Напомним, также в Новокузнецке перекрыли Пойменное шоссе.
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