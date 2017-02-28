Обманутые дольщики долгостроя на улице Тульская, 82 объявили бессрочную голодовку в Новосибирске.

Таким образом, новосибирцы пытаются привлечь внимание к своей проблеме. В акции участвует 30 человек. Люди требуют от губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого оформить с ними договоры долевого участия, как это уже было сделано в отношении других участников строительства.

Как сообщает «Ъ», в Минстрое Новосибирска отметили, что ситуация вокруг объекта по ул. Тульской в Новосибирске остается напряженной, несмотря на предпринимаемые министерством строительства Новосибирской области меры по решению проблемы обманутых дольщиков.