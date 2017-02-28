Обманутые дольщики долгостроя на улице Тульская, 82 объявили бессрочную голодовку в Новосибирске.
Таким образом, новосибирцы пытаются привлечь внимание к своей проблеме. В акции участвует 30 человек. Люди требуют от губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого оформить с ними договоры долевого участия, как это уже было сделано в отношении других участников строительства.
Как сообщает «Ъ», в Минстрое Новосибирска отметили, что ситуация вокруг объекта по ул. Тульской в Новосибирске остается напряженной, несмотря на предпринимаемые министерством строительства Новосибирской области меры по решению проблемы обманутых дольщиков.
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Друзья давайте тоже не ударим 12 в грязь лицом!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/ miting. nvkz2(Пробелы убрать)
Ох и жарко будет 12 июня в Новосибирске!!!
Друзья давайте тоже не ударим 12 в грязь лицом!!!!
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/ miting. nvkz2(Пробелы убрать)