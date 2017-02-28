Стоимость их оформления может подскочить в полтора раза.

Государственные пошлины за водительские права нового поколения возрастут с 2 000 до 3 000 рублей, на биометрические загранпаспорта — с 3 500 до 5 000 рублей. С такой инициативой выступило МВД России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала это предложение, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на «Ведомости».

Если законопроект одобрят на заседании правительства, он будет внесён в Госдуму.

Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1 500 до 2 500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1 500 рублей против 500 рублей. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить.