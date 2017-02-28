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У россиян появился дополнительный выходной

В России подорожают загранпаспорт и водительские права

Сегодня 07:20
1195
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
get-wallpapers.ru

Стоимость их оформления может подскочить в полтора раза.

Государственные пошлины за водительские права нового поколения возрастут с 2 000 до 3 000 рублей, на биометрические загранпаспорта — с 3 500 до 5 000 рублей. С такой инициативой выступило МВД России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала это предложение, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на «Ведомости».

Если законопроект одобрят на заседании правительства, он будет внесён в Госдуму.

Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1 500 до 2 500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1 500 рублей против 500 рублей. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить.

Комментарии 7
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1
31 0
Даешь повышение в три раза!
Инициативные вы наши.
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Андрей
25 0
А какие основания то для повышения?Захотели и сами по себе что ли или как
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Кузня родная 3939
33 0
Да когда вы уже нажрётесь?
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Золотце
16 0
МВД все мало и мало. И взятки берут и цены повышают.
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*
11 0
Кузня родная :
Да когда вы уже нажрётесь?
Они просто хотят, чтобы было более явно видно, у кого есть деньги по заграницам кататься, а у кого нет. Негоже холопам вместе с князьями в одном чартере лететь ))))
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Лейзи
2 0
Что такое "водительские права нового поколения"???? Кто в курсе?
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