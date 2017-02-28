Власти рассказали, как выполняют программу «Безопасные и качественные дороги».

Работы вовсю идут на 11 участках, в том числе на Моховой, Пойменном, Музейной, Ноградской, Кондомском шоссе, Ленина и Пионерском. До сих пор чинят Хлебозаводскую. На прошлой неделе начали ремонтировать Циолковского, Листвянское шоссе и местный проезд на Тольятти.

Вскоре работы начнут на участке Транспортной от вокзала до Циолковского, рассказал на совещании начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Горшенин. А вот старт ремонта на Франкфурта и Тольятти перенесли на пару недель. За это время сделают дополнительный проект по отводу воды с дороги.

Также по предложению подрядчиков на некоторое время отодвинули гарантийный ремонт кейпсила на Кирова. Напомним, защитное покрытие на улице установили в 2015 году, но уже следующей весной оно сошло вместе со снегом. Летом 2016 года кейпсил не продержался и двух недель — подрядчики нарушили технологию, и материал смыло вместе дождём.

А на Ильинке из-за задержки поставок битума замедлился ямочный ремонт. Но уже с 6 июня материал поступит, и работы возобновят, рассказали в администрации города.

Как уже писал ВашГород.ру, из-за ремонта сейчас перекрыто Пойменное шоссе и местный проезд на Тольятти.