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У россиян появился дополнительный выходной

Как в Новокузнецке идёт ремонт дорог

Сегодня 07:30
711
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
saroblnews.ru

Власти рассказали, как выполняют программу «Безопасные и качественные дороги».

Работы вовсю идут на 11 участках, в том числе на Моховой, Пойменном, Музейной, Ноградской, Кондомском шоссе, Ленина и Пионерском. До сих пор чинят Хлебозаводскую. На прошлой неделе начали ремонтировать Циолковского, Листвянское шоссе и местный проезд на Тольятти.

Вскоре работы начнут на участке Транспортной от вокзала до Циолковского, рассказал на совещании начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Горшенин. А вот старт ремонта на Франкфурта и Тольятти перенесли на пару недель. За это время сделают дополнительный проект по отводу воды с дороги.

Также по предложению подрядчиков на некоторое время отодвинули гарантийный ремонт кейпсила на Кирова. Напомним, защитное покрытие на улице установили в 2015 году, но уже следующей весной оно сошло вместе со снегом. Летом 2016 года кейпсил не продержался и двух недель — подрядчики нарушили технологию, и материал смыло вместе дождём.

А на Ильинке из-за задержки поставок битума замедлился ямочный ремонт. Но уже с 6 июня материал поступит, и работы возобновят, рассказали в администрации города.

Как уже писал ВашГород.ру, из-за ремонта сейчас перекрыто Пойменное шоссе и местный проезд на Тольятти.

Комментарии 3
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1
17 0
Местный проезд на Тольятти, за вчера хоть Камаз асфальта положили? Как утром было так и осталось.
На кой пень делать работу на 11 участках если асфальт по камазу в день укладываете?
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кузя
51 0
на ноградской уже как месяц положили асфальт, но два колодца ни как не могут заделать, уже несколько раз сбивали там ограждения. Эй вы, где там «Безопасные и качественные дороги», доделайте.
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Вася
5 0
"на Франкфурта и Тольятти перенесли на пару недель. За это время сделают дополнительный проект по отводу воды с дороги.!"
Франкфурта вечно топит - у него надо полностью ливневку переделывать и улицу по хорошему расширять или делать карманы так как там куча магазинов и машины задлобали ставить поперек дороги.
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