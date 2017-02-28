В начале 2007 года в России была введена программа материнского капитала. Вот уже 10 лет семьи, где родился второй ребёнок могут получить почти 500 тысяч рублей от государства.

Однако потратить материнский капитал на любые нужды не получится. Государство запрещает обналичивание предоставляемых денежных средств и следит за тем, чтобы их использование было целевым.

Поэтому самым главным в использовании материнского капитала является законность. Ведь если родители используют материнский капитал не по назначению, они могут лишиться всей суммы, выделяемой государством.

Для того, чтобы реализовать свои права на использование средств маткапитала, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с объемным пакетом правильно оформленных документов. Вот с этим как раз и возникают проблемы.

Зачастую подавать документы на получение должна мать детей. И здесь возникает множество трудностей: как правило, у мамы двоих детей элементарно нет времени на то, чтобы собрать все справки и предоставить их в Пенсионный фонд. А деньги могут быть нужны уже сейчас, например, на улучшение жилищных условий или погашение ипотечного кредита.

В случае, если деньги нужны сразу, можно воспользоваться услугами кредитных организаций. Важно обращаться только в надежные компании. Так, в Кузбассе помощь в законном получении материнского капитала предоставляет кредитный кооператив «Оберег», который выдаёт займы на улучшение жилищных условий.

Всего в течение 5 рабочих дней вы сможете на абсолютно законных основаниях получить средства для улучшения жилищных условий. Для этого вам необходимо оставить заявку на получение займа на улучшение жилищных условий, выбрать недвижимость и предоставить необходимые документы.

На что можно потратить займ:

купить квартиру или СРТ ( секцию римского типа или студию);

секцию римского типа или студию); обменять квартиру с доплатой средствами материнского капитала;

купить частный дом;

построить частный дом на уже имеющемся у Вас земельном участке;

купить квартиру в долевом строительстве у застройщика.

Улучшив жилищные условия, вы можете взять займ в кооперативе также на ремонт, покупку мебели или бытовые нужды.

КПК «Оберег» создан в 2005 году, является действующим членом саморегулируемой организации (СРО) кредитных кооперативов «Содействие» и уже более 7 лет успешно выдает займы под Материнский капитал.

Отделения кредитного кооператива «Оберег» расположены в Новокузнецке, Кемерове и Таштаголе:

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39, оф. 232

тел/факс: (3843) 71−32−02,+7 909−518−42−45

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а, оф. 303

тел. (3842) 59−00−84,+7−902−755−0084

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тел. +7(905) 907−70−10

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