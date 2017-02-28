ВашГород.ру разобрался в акции от «Билайна», заявляющей об удобном и выгодном роуминге.

Реклама уверяет нас, что у «Билайна» самое большое покрытие интернета 4G в роуминге.

Это верно: так гласят результаты исследования среди мобильных операторов от информационно-аналитического агентства Content Review. Но стоит отметить, что «Вымпелком» (развивает «Билайн» — прим.ред.) выступил партнёром мероприятия.

Идём дальше. Нам обещают 5 рублей за мегабайт в сутки. Так и есть: за первые 40 Мб в сутки в большинстве зарубежных стран вы отдадите 200 рублей. Пакет действует только до конца дня, на следующие сутки остаток трафика не переносится. А если за день вы потратите все 40 Мб, то интернет будет по-прежнему стоить 5 рублей, но деньги уже снимутся за каждый израсходованный Мб, а не за пакет.

На сайте «Билайна» видим другую важную подробность, о которой реклама на баннере умалчивает:

«Плата за интернет списывается только в том случае, если вы вышли в интернет в роуминге».

Можно сделать вывод, что деньги спишут с вашего счёта при первом выходе в сеть, даже если вы случайно зашли в браузер и пользоваться интернетом дальше не планируете.

Теперь по покрытию. Цена действует для государств СНГ и Европы, а также популярных стран почти со всего земного шара. Однако, по данным сайта «Билайна», в ряде экзотических стран услуга недоступна. Во многих других стоимость мегабайта составит 90 рублей.

Услугу не надо подключать: она доступна всем абонентам-физлицам, уточняет оператор.

Таким образом акция вполне выгодна для любителей интернета, учитывая, что у большинства других операторов за Мегабайт придётся отдать от 15 до 25 рублей. Однако для тех, кто собирается заходить за границей в сеть пару раз в день, услугу вряд ли можно назвать полезной.