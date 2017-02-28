Соцсеть «ВКонтакте» запустила публичное тестирование мобильного оператора VK Mobile. Заказать сим-карту можно уже в 16 городах страны.
О совместном проекте «Мегафона» и «ВКонтакте» ВашГород.ру писал ещё в декабре. И вот 5 июня соцсеть объявила о начале тестирования бета-версии VK Mobile в группе оператора.
Новый мобильный оператор позволит пользователям «ВКонтакте» бесплатно пользоваться сайтом и всеми его радостями, слушать музыку в приложении BOOM. Бонус — набор стикеров ежемесячно в подарок. Звонки для абонентов VK Mobile бесплатные внутри сети, СМС стоит 1,6 руб. В пакет входит и 2 гигабайта «другого» интернета.
Абонентская плата — 399 руб. в месяц.
Сейчас оператор работает без роуминга на всей территории России кроме Крыма, этот вопрос в стадии разработки.
«ВКонтакте» открыла и продажу сим-карт — заказать их можно с доставкой в группе оператора. Стоит симка 450 руб., деньги зачислят на счёт абонента. Пока что подключиться к VK Mobile можно в 16 городах-миллионниках. В Сибири это Омск, Красноярск и Новосибирск.
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"мобильного оператора VK Mobile"...сильно сказано...у них что свои вышки?)))) ха ха...используют инфраструктуру мегафона и гордо зовут себя мобильным оператором)))
Бред какой то...еще большая деанонимизация пользователей ВК...больше никаких резонов в этой затее не вижу...Алишерчик еще сильнее решил интегрировать ВК в структуру ФСБ?
"мобильного оператора VK Mobile"...сильно сказано...у них что свои вышки?)))) ха ха...используют инфраструктуру мегафона и гордо зовут себя мобильным оператором)))