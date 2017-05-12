Директор Новокузнецкого филиала «БКС Премьер» Николай Соколов — о глобальных трендах на отечественном и мировом финансовых рынках, новых инвестиционных приоритетах и о том, как грамотно формировать инвестиционный портфель.

Сегодня одна из самых главных характеристик инвестиционного портфеля — его сбалансированность. Уделяя внимание рублевым инвестициям, необходимо помнить, что помимо России существует финансовый рынок США с капитализацией, не сравнимой по масштабам с отечественной. Безусловно, рублевые активы стоит размещать в России, но также имеет смысл задуматься об обеспечении некой долларовой составляющей своего инвестиционного портфеля.

В чем причина роста популярности доллара? Начиная с 2008 года ФРС США начала наводнять рынок долларами путем снижения ставки до уровня 0- 0,25%. Это повлекло рост американской экономики, и как следствие — все больше инвесторов захотели принять участие в этом росте путем покупки долей бизнеса в виде акций. В итоге это привело к взрывному росту популярности долларовых финансовых активов.

По сути, если инвестор хочет вложить свои деньги в инструменты иностранного фондового рынка, то в большинстве случаев будет вынужден купить доллары. За 2014−2015 доллар США по отношению к мировым валютам вырос на 30%. А рубль за это время упал по отношению к нему более чем на 100%.

В 2014 и 2015 тенденция была одинаковая, только в разных масштабах — доллар рос как по отношению к мировым валютам, так и по отношению к рублю. Разрыв произошел в 2016 году, когда, особенно после прихода Трампа к власти, доллар к мировым валютам подрос еще на 10%, а вот по отношению к рублю упал примерно на 12−15%. Откуда это взялось? Во-первых, за счет отката первоначально слишком сильно упавшего рубля (можно сказать, что движение, которое мы наблюдаем сейчас — это охлаждение после очень сильного взлета), а во-вторых, за счет колоссальной популярности на российском финансовом рынке так называемых операций carry trade , то есть заработка на разнице процентных ставок.

В России ключевая ставка составляет 9,25% . В США ставку рефинансирования многократно повышали, и теперь она составляет целый 1% . Разница — почти в 10 раз. В России очень дорогие деньги. По сути, западный инвестор на это и приходит. Приходит с определенной платой за риск. У нас сейчас немало разных экономических сложностей, неурядиц и проблем — и ВВП растет слабо, и с импортозамещением все сложно.

Но есть, безусловно, положительные моменты, например, состояние российского государственного долга — долговая нагрузка на Россию невысока. Поэтому финансовая устойчивость и платежеспособность России не вызывает вопросов. И именно поэтому обязательства нашего государства пользуются популярностью. А это — облигации федерального займа (ОФЗ), классический инструмент, по которому Российская Федерация гарантирует выплату определенного регулярного купона на протяжении всего срока действия облигации.

Западные инвесторы берут кредит по ставке около 2−2,5% годовых в валюте, меняют доллары на рубли, которые вкладывают в ОФЗ с доходностью от 8% годовых. Уже возникает положительная разница ставок. Но они идут дальше. ОФЗ — это адекватный, ликвидный залог, который с удовольствием принимают брокеры, международные кредитные организации. Под этот залог берется долларовый кредит (опять по ставке около 2%), доллары меняются на рубли, и на рубли снова покупаются ОФЗ. Этот круг можно проходить несколько раз. И именно за счет этого рынок облигаций в 2016 году получил колоссальный всплеск в объемах размещения.

Таким образом, создается беспрецедентное давление на доллар, которым и пользуется сейчас Минфин, реализуя бюджетное право. (Доходы, полученные от продажи нефти и газа при стоимости нефти больше 40 долл. за баррель, являются сверхдоходами, и часть из них должна быть инвестирована в бюджетный фонд). По сути, наше государство делает следующее — оно раздает рубли в виде ОФЗ (в районе 400 млрд только за первый квартал 2017 года ), а само приобретает доллары.

Когда я вижу подобное поведение государственной финансовой машины, то начинаю задумываться, не стоит ли последовать ее примеру и начать покупать доллары, тем более что, скорее всего, carry trade подходит к концу. С чем это связано? Во-первых, облигации за 2016 год за счет такой активной покупки иностранцами взлетели более чем на 30%, и их доходность упала с 10 до 8 с небольшим процентов . Во-вторых, наше государство в результате инфляционного таргетирования достигло интересующих показателей , и дальше стоимость рубля в интересах оживления экономики должна снижаться, делая более доступными кредиты.

Мы ожидаем, что за год-полтора ключевая ставка достигнет 8−8,5%. С другой стороны, стоимость доллара может вырасти — в течение этого года ожидаются два повышения ставки ФРС. Разница ставок, как ожидается, будет сокращаться и снижать эффективность операций carry trade. Соответственно, часть иностранных инвесторов с рынка ОФЗ уйдет.

Будем очень надеяться, что этот выход будет плавным. Потому что резкий выход, как это произошло в 2008 и 2014 годах, роняет российскую валюту «на пол». Что логично, потому что деньги иностранных инвесторов представляют значительную долю рынка ОФЗ.

Отсюда вывод: современный подход к управлению капиталом должен быть колоссально осознанным, поскольку цена ошибки или бездействия ощутимо возросла. Кроме того, в последние 10 лет как на российском, так и на американском рынках стратегия «купи и держи» крайне редко дает положительный результат. Сильные потрясения кризисов не нужно пережидать пассивно, а напротив, активно в них работать, вначале кризисной истории продавать активы, если они у вас были, а в середине или в конце, наоборот, покупать.

Ну и главный совет инвесторам — разделяйте свой капитал на долларовый и рублевый, на пассивный и активный. Какая-то часть портфеля может «выстреливать» быстрее, какая-то — медленнее. Поэтому у вас должен быть и активный доход, то есть доход, зависящий от изменения стоимости ваших ценных бумаг (акции), и доход пассивный, получаемый вне зависимости от того, что происходит на рынке (облигации). Сегодня, в эпоху глобальных перемен, диверсификация приобретает огромное значение.