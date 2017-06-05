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У россиян появился дополнительный выходной

В Кузбассе двух школьников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки

Сегодня 09:21
1133
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
progorod58.ru

Их работы аннулированы.

Выпускников удалили с экзамена по математике, который состоялся 2 июня. Причиной стало использование шпаргалок и телефона. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки.

По информации газеты «Кузбасс», одного нарушителя поймали в Кемерове, второго — в Новокузнецке. Теперь пересдать экзамен они смогут только в следующем году.

Всего ЕГЭ по математике профильного уровня в Кузбассе сдавали около 7 тысяч человек. Результаты станут известны 16 июня.

Напомним, накануне школьники сдавали ЕГЭ по обществознанию.

Комментарии 5
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Юлия
12 0
Подумаешь подсмотреть хотел, что так строго, можно было бы и разрешить пересдать в этом году
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Местная 7605
17 3
В школе за шпаргалки выгоняют, а в институте покупающим курсовики и дипломные красные "корочки" выдают. Где логика?
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наталья
15 1
нашли слабое звено в детях,отыгрываются по полной программе....вся система ЕГЭ ,это полный бред....детей и родителей превратили в преступников....
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Тоже родители
14 0
В кабинете никаких шпаргалок и телефонов. Там стоят камеры , и присутствуют наблюдатели, кроме 1 ведущего ЕГЭ. За наблюдателями и детьми тоже следят. Шпаргалки очень видно. Зачем так подставляться? Если немножко формулу подсмотреть, то зайди в туалет и подгляни. Ничего страшного. А пользоваться шпаргалкой в кабинете не стоит. Да и что дадут эти шпаргалки на егэ по математике профиль? Задания сложные, много думать, много писать. Что и когда там искать в шпаргалках? Но ребят жаль, можно было просто забрать шпаргалки и отправить в резервный день. Ведь после армии пересдать будет очень сложно.
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Акрихин
1 0
Когда из СИЗО начнут выгонять за шпаргалки и телефоны?)))
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