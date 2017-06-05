Их работы аннулированы.

Выпускников удалили с экзамена по математике, который состоялся 2 июня. Причиной стало использование шпаргалок и телефона. Об этом сообщается на сайте регионального департамента образования и науки.

По информации газеты «Кузбасс», одного нарушителя поймали в Кемерове, второго — в Новокузнецке. Теперь пересдать экзамен они смогут только в следующем году.

Всего ЕГЭ по математике профильного уровня в Кузбассе сдавали около 7 тысяч человек. Результаты станут известны 16 июня.

Напомним, накануне школьники сдавали ЕГЭ по обществознанию.