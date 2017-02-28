Сейчас он находится в Кемеровском кардиологическом центре, где ему сделали операцию.
Главу Тайги Юрия Шелковникова госпитализировали в пятницу, 2 июня, во время обыска по делу о сокрытии информации о загрязнении питьевой воды марганцем. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Временно исполняющим обязанности мэра Тайги назначен первый заместитель главы Елена Кокорчук.
Напомним, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. В конце марта тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.
В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал». А в июне фигурантом уголовного дела стал глава Тайги Юрий Шелковников. Его подозревают в сокрытии информации о загрязнении питьевой воды.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.