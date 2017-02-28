Сейчас он находится в Кемеровском кардиологическом центре, где ему сделали операцию.

Главу Тайги Юрия Шелковникова госпитализировали в пятницу, 2 июня, во время обыска по делу о сокрытии информации о загрязнении питьевой воды марганцем. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Временно исполняющим обязанности мэра Тайги назначен первый заместитель главы Елена Кокорчук.

Напомним, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. В конце марта тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.

В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал». А в июне фигурантом уголовного дела стал глава Тайги Юрий Шелковников. Его подозревают в сокрытии информации о загрязнении питьевой воды.