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У россиян появился дополнительный выходной

Мэра Тайги увезли в больницу во время обысков в администрации

Сегодня 09:51
999
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn-images-1.medium.com

Сейчас он находится в Кемеровском кардиологическом центре, где ему сделали операцию.

Главу Тайги Юрия Шелковникова госпитализировали в пятницу, 2 июня, во время обыска по делу о сокрытии информации о загрязнении питьевой воды марганцем. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Временно исполняющим обязанности мэра Тайги назначен первый заместитель главы Елена Кокорчук.

Напомним, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. В конце марта тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.

В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал». А в июне фигурантом уголовного дела стал глава Тайги Юрий Шелковников. Его подозревают в сокрытии информации о загрязнении питьевой воды.

Комментарии 1
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Кузня родная 3939
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Если обыск, так у всех чиновников сразу здоровье плохое, сердце болит. Как проституток по попке хлопать так они здоровые.
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