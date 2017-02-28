Юные новокузнечане смогут попасть в «высшую лигу одарённых детей».

Центр для талантливых ребятишек откроется в трёхэтажном здании в Кузнецком районе. На первом этаже разместят зону питания и административную часть, на втором дети смогут заниматься робототехникой, электроникой, программированием и так далее. На третьем появится коворкинг-зона. Также в планах медиа-библиотека и зона презентаций.

Ранее власти сообщали, что там смогут заниматься более 2000 ребятишек, в числе которых малыши с ограниченными возможностями здоровья. Но, видимо, планы поменялись.

«Там будет обучаться порядка 400 детей, которые уже успели себя проявить. Это будет высшая лига одарённых детей, которые будут продолжать учиться в этой точке кипения», — цитирует Novokuznetsk.su мэра города Сергея Кузнецова.

Центр для талантливых детей заработает на Петракова, 36а. Как уже писал ВашГород.ру, в здании сделают частичную перепланировку, косметический ремонт, установят видеонаблюдение, пандусы и так далее.

Напомним, в Новокузнецке вовсю строят первую частную школу. Обучение в ней будет принципиально отличаться от традиционных методик.

Также в Кузнецком районе до конца 2017 года обещали отремонтировать школу № 24.