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У россиян появился дополнительный выходной

В Новокузнецке шоссе встало в большую пробку

Сегодня 10:17
921
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Сегодня утром Заводское шоссе встало в пробку, сообщил ВашГород.ру читатель.

Это произошло из-за ДТП и перекрытия Пойменного шоссе, утверждает мужчина. Ещё одна возможная причина — открытие выставки «Уголь и майнинг России», которое состоится сегодня.

На 10 часов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Заводском шоссе всё ещё затор. На участке от поворота на Пойменное и на 40 лет ВЛКСМ до поворота на Горьковскую водители движутся со скоростью 7 километров в час.

Как уже писал ВашГород.ру, в Новокузнецке на несколько дней перекрыли Промстроевскую. До 8 июня движение ограничено на местном проезде Тольятти.

Комментарии 2
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Профи
15 2
А что хотели то? Проводят ярмарку, и перекрыли шоссе. Похоже у руководства в голове не мозг к массы из одного места.
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Кузнечанин
5 0
А что хотели то? Проводят ярмарку, и перекрыли шоссе. Похоже у руководства в голове не мозг к массы из одного места.
Внатуре недолекое у нас руководство. Нашли время!!!
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