Сегодня утром Заводское шоссе встало в пробку, сообщил ВашГород.ру читатель.
Это произошло из-за ДТП и перекрытия Пойменного шоссе, утверждает мужчина. Ещё одна возможная причина — открытие выставки «Уголь и майнинг России», которое состоится сегодня.
На 10 часов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Заводском шоссе всё ещё затор. На участке от поворота на Пойменное и на 40 лет ВЛКСМ до поворота на Горьковскую водители движутся со скоростью 7 километров в час.
Как уже писал ВашГород.ру, в Новокузнецке на несколько дней перекрыли Промстроевскую. До 8 июня движение ограничено на местном проезде Тольятти.
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