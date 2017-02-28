Новокузнечане заявили об открытых призывах к самоубийству в письмах от церкви Веры Евангельской.
Послания от религиозной организации получили жители одного из районов Новокузнецка.
Ты живешь плохо, тебе здесь неуютно, приходи ко мне, воздам всё, что пожелаешь. Я твой Отец, я предлагаю тебе больше, чем когда-либо мог предложить твой земной Отец. Я совершенный Отец, я жду тебя…, — цитирует Novokuznetsk.su строки из письма.
По словам пастора «Новоильинской Церкви христиан Веры Евангельской», в рассылаемых буклетах «Лично тебе. Письмо особой важности» нет ничего предосудительного. Весь текст взят из Библии, только был адаптирован на современный и понятный язык.
Священник Михайло-Архангельской церкви отец Василий согласен с горожанами и призывает не читать эти письма.
Как можно вернуться домой, если этот человек и так у себя дома? Значит, ему предлагают в царство небесное, а царство небесное через смерть идёт, — считает священнослужитель.
Буклеты с неоднозначным содержанием отправили на экспертизу. Есть ли в этих текстах призыв к самоубийству, выяснят специалисты.
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В Новой России будущего церковь будет отделена от государства !!!!
РПЦ почуяло конкурентов и решило избавится от них административными методами?)
В Новой России будущего церковь будет отделена от государства !!!!
Заранее извиняюсь, много букофф ))
Первое упоминание о доме Божьем в Библии является семенем, которое растет и развивается в других местах Писаний. Господь Иисус ссылается на сон Иакова, обращаясь к Нафанаилу в Ин. 1:51: «И говорит ему: Истинно, истинно говорю вам: увидите открывшееся небо и ангелов Божьих, восходящих и сходящих по Сыну Человеческому» . Это исполнение сна Иакова. Христос как Сын Человеческий со Своим человечеством – это лестница, установленная на земле и ведущая на небо, которая держит небо открытым для земли и соединяет землю с небом для дома Божьего, Вефиля.
Иаков полил маслом (символизирующим Святого Духа, третьего в Триедином Боге, достигающем человека) камень (символизирующий преобразованного человека) , чтобы он был домом Божьим. В первой главе Евангелия от Иоанна мы видим Духа (ст. 32) и камень (ст. 42) для дома Божьего с Христом в Его человечестве. Примечательно, что, согласно повествованию в 1-й главе Евангелия от Иоанна, Господь Иисус, взглянув на приведенного к Нему Симона, сказал: «Ты Симон, Сын Иоанна; ты будешь назван Кифа (что переводится как «Петр»)» . В Мф. 16:18 Господь употребил это слово, когда говорил Петру о построении церкви. Пётр навсегда запомнил слова, сказанные ему Господом в Ин. 1:42. Судя по всему, именно благодаря этим словам у Петра возник образ живых камней для построения духовного дома (1 Петр. 2:5), то есть церкви.
В ветхом Завете дом Божий, храм, находился в Иерусалиме. Святой храм находился в святом городе. Об этом особо говорится в двух книгах, посвященных восстановлению, - в Книге Эздры и в Книге Неемии. Эздра вернулся в Иерусалим, чтобы восстановить храм, а Неемия вернулся в Иерусалим, чтобы восстановить город. Сначала у Бога появился дом, а затем этот дом увеличился, расширился, и стал городом. В Библии город обозначает царство. Храм символизирует Божий дом (Эф. 2:21; 1 Кор. 3:16-17), а Иерусалим символизирует Божье царство. Следовательно, храм и город, дом и царство, неразделимы. В итоге, в конце Библии, в Откровении, дом увеличится до такой степени, что станет Новым Иерусалимом. Поскольку храм стал городом, Иоанн говорит, что в этом городе он не увидел храма (Отк. 21:22). Это показывает, что Божий дом стал Божьим царством. Бог начинает с дома. Когда Он завершит Свою работу, дом станет царством. Поэтому Божий дом невозможно отделить от Божьего царства, а Божье царство – от Божьего дома. Вместе они составляют одну пару. В итоге, в Новом Иерусалиме, эта пара станет единым целым, поскольку всё царство будет Божьим домом. Иначе говоря, Новый Иерусалим будет городом-домом, то есть царством-семьёй. Этот принцип определяет отношения между Божьим домом и Божьим царством.
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Говоря о церкви как доме Божьем, Павел намеренно называет Бога живым Богом. Живой Бог, который живет в церкви, должен быть для церкви не только объективным, но и субъективным. Поскольку Бог является живым, церковь тоже является живой в Нём, благодаря Ему и вместе с Ним.
РПЦ почуяло конкурентов и решило избавится от них административными методами?)
В Новой России будущего церковь будет отделена от государства !!!!
Для начала отменить этот совершенно неправомерный закон.
Может кто ответит на вопрос?
Могу ли я ...обращаться к богу....не приходя в храм?
Если ДОМ БОЖИЙ ...захватили меновщики.
Или вот!
Как это понимать?
Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. (Второзаконие 23:19)
и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие 28:12)