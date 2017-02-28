Новокузнечане заявили об открытых призывах к самоубийству в письмах от церкви Веры Евангельской.

Послания от религиозной организации получили жители одного из районов Новокузнецка.

Ты живешь плохо, тебе здесь неуютно, приходи ко мне, воздам всё, что пожелаешь. Я твой Отец, я предлагаю тебе больше, чем когда-либо мог предложить твой земной Отец. Я совершенный Отец, я жду тебя…, — цитирует Novokuznetsk.su строки из письма.

По словам пастора «Новоильинской Церкви христиан Веры Евангельской», в рассылаемых буклетах «Лично тебе. Письмо особой важности» нет ничего предосудительного. Весь текст взят из Библии, только был адаптирован на современный и понятный язык.

Священник Михайло-Архангельской церкви отец Василий согласен с горожанами и призывает не читать эти письма.

Как можно вернуться домой, если этот человек и так у себя дома? Значит, ему предлагают в царство небесное, а царство небесное через смерть идёт, — считает священнослужитель.

Буклеты с неоднозначным содержанием отправили на экспертизу. Есть ли в этих текстах призыв к самоубийству, выяснят специалисты.