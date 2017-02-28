В Кемеровской области много промышленных предприятий. Они быстро развиваются: каждый год требуются новые техника и оборудование, периодически возникают кассовые разрывы, растут расходы на НИОКР. В таких условиях не обойтись без внешнего капитала. Но привлечь финансирование бывает непросто — этот процесс отнимает много времени и не всегда гарантирует результат.

Недавно в России появился инструмент, который изменил полярность процесса поиска финансирования и создал прямой канал связи между региональным бизнесом и инвесторами всей страны. Создатель сервиса Владимир Черкасов рассказал, почему банки будут за вас конкурировать, какие инвесторы каждый день пользуются сервисом, и кому из них могут быть интересны кемеровские компании.

На кого рассчитан Ньютон Финанс?

Это рабочий инструмент для всех, кто занимается привлечением финансирования. Как правило, это собственники бизнеса, финансовые директора и бухгалтеры.

Расскажите, какие именно задачи решает сервис?

Мы создали Ньютон Финанс, потому что знаем, как трудно бывает найти финансовые ресурсы в России. Я сам занимаюсь бизнесом уже 19 лет, и не раз искал средства на развитие того или иного проекта. Это непростая и не самая приятная задача.

Первый вопрос, который вы задаете себе: «Куда обратиться?». Идти в банк — тогда в какой именно? Искать частных инвесторов — но как на них выйти? Когда вы отвечаете себе на эти вопросы и составляете список потенциальных инвесторов, начинаются звонки и встречи.

Сначала вы идете к одному инвестору: проводите презентацию, собираете и высылаете документы. Ждете две недели, но не получаете конкретного решения — только бесконечный цикл уточнений и запросов документов. Потом идете к другому и проделываете то же самое. Проходит неделя — заявка одобрена, но вас не устраивают условия.

Так вы добираетесь до четвертого-пятого контактов в списке. Проводите первую встречу: вам все нравится, вы чувствуете, что нашли тот самый вариант и уже готовы остановиться на нем. Но тут выясняется, что у документов, которые вы оформили еще для первого инвестора, истек срок действия — нужно делать их снова.

Когда я занимался этим в очередной раз, я подумал: как бы мне собрать всех инвесторов, кому я могу быть интересен, обратиться к ним разом и не отвлекаться от более ценных для своего бизнеса дел? Так пришла идея создать Ньютон Финанс — сервис, который позволяет все это сделать.

Расскажите, как все происходит? Как устроен ваш сервис?

Главный козырь Ньютон Финанс — это то, что инвесторы сами вас находят и сами вам пишут. Вот, как работает эта система.

Вы размещаете в сервисе заявку на финансирование. Нужно заполнить только условия финансирования и ИНН для проверки. По желанию можно указать имя компании и прикрепить отчетные документы — это повысит привлекательность заявки.

Затем мы проверяем заявку на достоверность и публикуем ее. Заявка появляется в открытом каталоге сервиса и уходит инвесторам прямо на почту. Инвесторы, которых заинтересовала заявка, пишут вам во встроенном чате сервиса. Вы обсуждаете детали, выбираете понравившееся предложение и подписываете сделку. Это происходит уже без участия сервиса— наше дело только вас познакомить.

За последние 4 месяца Ньютон Финанс воспользовалось 120 компаний. Каждая из них получила по 5−10 предложений инвесторов в течение недели. Более 20 организаций уже привлекли финансирование. Недавно мы опубликовали кейс, где один из таких заемщиков рассказывает о своем опыте.

Для чего это нужно инвесторам?

В роли инвесторов у нас регистрируются активные сотрудники отделов продаж и кредитных отделов банков, лизинговых компаний и фондов. Они преследуют на Ньютон Финанс разные цели, в зависимости от масштаба и специализации своей организации.

Сотрудники крупных банков и так имеют мощный поток заявок, но не желают тратить время на неинтересные им компании, которых в этом потоке большинство. Они хотят сами оперативно отбирать лучшие заявки и напрямую связываться с уполномоченными лицами, которые их разместили.

Те, кто работает в менее избалованных потоком клиентов организациях, устали изо дня в день делать «холодные» звонки. На сервисе они находят компании, которые уже имеют сформированную потребность — их значительно проще сделать клиентами.

Частные инвесторы тоже пользуются сервисом. Им нравится, что постоянно появляются новые заявки. Можно вкладывать деньги регулярно, а не от случая к случаю. Многие хотят стать профессиональными инвесторами, и мы им такую возможность даем.

Как сервис поможет Кемеровским компаниям? У вас есть инвесторы, которым они могли бы быть интересны?

Для бизнеса Кемеровской области наш сервис — это прямой доступ к капиталу из других регионов. Если привлекаете финансирование или намереваетесь это делать — этот инструмент сбережет ваше время и даст результаты, которых вы не добились бы иначе.

Например, у нас зарегистрированы новосибирские банки: «Зенит», «Абсолют, «Российский Капитал». Есть крупные лизинговые компании: «Siemens Финанс», «Рафт Лизинг», «Дельта». Им могут быть особенно интересен бизнес из промышленной, энергетической, горнодобывающей, транспортной отраслей — мы точно знаем, что такие организации получают от них предложения.



Мы рекомендует проверить сервис лично, посмотреть, какие предложения вам поступят. Это бесплатно — мы не берем взносов или комиссий, не участвуем в сделках. Мы как Google — не зарабатываем на пользователях, только на рекламодателях.