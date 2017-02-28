В Кузбассе в результате столкновения с иномаркой погиб 28-летний водитель мотоцикла.

Трагедия произошла в понедельник, 5 июня, в Полысаеве. Мотоциклист двигался со стороны улицы Республиканской в сторону улицы Бакинской. Во встречном направлении ехал водитель «Тойоты Короллы Аксио». Он двигался по улице Космонавтов, со стороны Волжской в сторону улицы Республиканской.

Столкновение произошло в 22:30 на улице Космонавтов, напротив дома № 67.

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево вне перекрёстка не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом, — сообщает ГИБДД Кузбасса.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.