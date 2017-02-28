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У россиян появился дополнительный выходной

В Кузбассе из-за пьяного водителя пострадала мама с детьми

Сегодня 11:05
585
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vse42

Под Анжеро-Судженском по вине пьяного мужчины, у которого к тому же не было водительских прав, пострадала женщина с детьми.

Авария произошла 4 июня. Нетрезвый мужчина перевозил 26-летнюю маму с её 2-летним и 8-летним сыновьями.

Предварительно, водитель двигался по грунтовой дороге. Он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, сообщают кемеровские СМИ. Женщину и её детей с травмами разной тяжести доставили в больницу, а водитель с места скрылся.

Виновника аварии вскоре задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Интерфакс-Сибирь». Пострадал ли он, не уточняется. Зато известно, что ребятишек вопреки закону перевозили без каких-либо удерживающих средств.

Ранее ВашГород.ру писал, как сейчас можно перевозить ребёнка в машине и когда вступят в силу новые поправки по этому закону.

Комментарии 6
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16 0
В заголовок надо вынести: "В Кузбассе из-за пьяного водителя и пофигизму и полной безответственности мамы пострадала мама с детьми". Так будет правильнее
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1 0
В заголовок надо вынести: "В Кузбассе из-за пьяного водителя и пофигизму и полной безответственности мамы пострадала мама с детьми". Так будет правильнее
пофигизма, конечно же
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1
5 0
Нива будто в этой яме всегда была
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Галинка
15 0
Прежде всего они пострадали по вине матери. Где мозги были у нее, когда садилась в машину к пьяному?
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1
5 0
Осталось бульдозером заровнять.
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ххх
1 0
Села в машину к пьяному, детских кресел нет... с нее с первой надо спросить.
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