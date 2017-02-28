Под Анжеро-Судженском по вине пьяного мужчины, у которого к тому же не было водительских прав, пострадала женщина с детьми.

Авария произошла 4 июня. Нетрезвый мужчина перевозил 26-летнюю маму с её 2-летним и 8-летним сыновьями.

Предварительно, водитель двигался по грунтовой дороге. Он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, сообщают кемеровские СМИ. Женщину и её детей с травмами разной тяжести доставили в больницу, а водитель с места скрылся.

Виновника аварии вскоре задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Интерфакс-Сибирь». Пострадал ли он, не уточняется. Зато известно, что ребятишек вопреки закону перевозили без каких-либо удерживающих средств.

Ранее ВашГород.ру писал, как сейчас можно перевозить ребёнка в машине и когда вступят в силу новые поправки по этому закону.