В Новокузнецке в трамвае искали бомбу
Сегодня 11:20
830
Читатели ВашГород.ру сообщают о ЧП на Доме быта.
«В районе 11 часов на Доме быта. То ли в трамвае бомбу ищут, то ли авария произошла», — сообщил новокузнечанин.
Мы обратились за комментарием в УМВД по Новокузнецку.
«В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в трамвае. Сигнал был отработан в установленном порядке, информация не подтвердилась. Предмет опасности не представляет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Кто вам должен вернуть сетки-авоськи, не говоря уж о СССР?
И при чём здесь, собственно, сетки-авоськи? В СССР были запрещены сумки и рюкзаки?