Читатели ВашГород.ру сообщают о ЧП на Доме быта.

«В районе 11 часов на Доме быта. То ли в трамвае бомбу ищут, то ли авария произошла», — сообщил новокузнечанин.

Мы обратились за комментарием в УМВД по Новокузнецку.