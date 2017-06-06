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В Новокузнецке в трамвае искали бомбу

Сегодня 11:20
830
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Читатели ВашГород.ру сообщают о ЧП на Доме быта.

«В районе 11 часов на Доме быта. То ли в трамвае бомбу ищут, то ли авария произошла», — сообщил новокузнечанин.

Мы обратились за комментарием в УМВД по Новокузнецку.

«В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в трамвае. Сигнал был отработан в установленном порядке, информация не подтвердилась. Предмет опасности не представляет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Комментарии 5
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Мама
7 5
В страшное время живём. Сплошь и рядом страх у людей. Любой пакет вызывает подозрения. Верните сетки-авоськи,верните ссср.
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222
5 1
К кому обращаетесь, мамаша?
Кто вам должен вернуть сетки-авоськи, не говоря уж о СССР?
И при чём здесь, собственно, сетки-авоськи? В СССР были запрещены сумки и рюкзаки?
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Читатель
0 0
А если бы реально бомба? Ни оцепления, ничего - люди тут же дорогу переходят
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Ветер перемен...
1 2
А если бы реально бомба? Ни оцепления, ничего - люди тут же дорогу переходят
Теракты в России только тогда,когда это карлика выгодно. А так мы нафиг никому не нужны.
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