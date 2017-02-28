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У россиян появился дополнительный выходной

Россиян косит опасное заболевание

Сегодня 11:44
640
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dashealth.com

В России резко выросла заболеваемость ожирением.

Этот диагноз россиянам стали ставить вдвое чаще.

Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя, — цитируют «Известия» выдержку из доклада Роспотребнадзора.

Больше всего страдают ожирением жители Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Пензенской области.

По данным Минздрава, всего в 2015 году этим недугом страдали 1,31 миллиона россиян, в 2016-м — 1,39 миллиона. В ведомстве причину роста видят в улучшении диагностирования заболевания.

У специалистов Роспотребнадзора другое мнение. Там считают, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян.

Ранее о проблемах ожирения и методах лечения ВашГород.ру рассказал кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением «Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского» Орлан Ооржак. Интервью с ним можно прочитать здесь.

Комментарии 7
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Меньше жрать надо. Особенно всякой хрени - чипсов, сухариков, выпечки и сладких напитков.
И больше двигаться.
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Читатель
2 1
Меньше жрать и больше двигаться!
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Холопы зажрались. На работу всех, за копейки.
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((
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Заголовок опять вне критики. "Косит" - это как? Обычно так говорят о смертельных болезнях.
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