В России резко выросла заболеваемость ожирением.

Этот диагноз россиянам стали ставить вдвое чаще.

Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя, — цитируют «Известия» выдержку из доклада Роспотребнадзора.

Больше всего страдают ожирением жители Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Пензенской области.

По данным Минздрава, всего в 2015 году этим недугом страдали 1,31 миллиона россиян, в 2016-м — 1,39 миллиона. В ведомстве причину роста видят в улучшении диагностирования заболевания.

У специалистов Роспотребнадзора другое мнение. Там считают, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян.

Ранее о проблемах ожирения и методах лечения ВашГород.ру рассказал кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением «Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского» Орлан Ооржак. Интервью с ним можно прочитать здесь.