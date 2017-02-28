Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
У россиян появился дополнительный выходной

Где лучше загорать, на пляже или в солярии — вопрос дня

Сегодня 12:03
210
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Читательница Наталья спрашивает горожан, где лучше загореть.

«Девушки, какой загар лучше держится, пляжный или который получила в солярии? Честно, ни разу в солярий не ходила, а загорелые ножки хочется. Есть ли смысл тратить деньги? Слышала просто, что он смывается быстро», — написала новокузнечанка.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Акрихин
6 0
Наталья!
Самый лучший и стойкий...........
Это сибирский огородный загар!)))
ответить
аватар
*
4 0
Лучше вообще не загорать. Фотостарение и рак кожи еще никто не отменял...
ответить
аватар
Ольга
0 2
Загар из солярия более красивый, у меня от нашего солнца кожа как-будто грязная, а от солярия красивый цвет. Стойкость зависит от того, как правильно готовить кожу и ухаживать за ней после загара, не вижу отличия в стойкости между солнечным и искусственным загаром.
ответить
аватар
Никита
1 0
нахрена те загар? бабы, я вас не пойму. Испокон веков ценились белокожие женщины!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ