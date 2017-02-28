Читательница Наталья спрашивает горожан, где лучше загореть.

«Девушки, какой загар лучше держится, пляжный или который получила в солярии? Честно, ни разу в солярий не ходила, а загорелые ножки хочется. Есть ли смысл тратить деньги? Слышала просто, что он смывается быстро», — написала новокузнечанка.

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