Где лучше загорать, на пляже или в солярии — вопрос дня
Сегодня 12:03
210
Читательница Наталья спрашивает горожан, где лучше загореть.
«Девушки, какой загар лучше держится, пляжный или который получила в солярии? Честно, ни разу в солярий не ходила, а загорелые ножки хочется. Есть ли смысл тратить деньги? Слышала просто, что он смывается быстро», — написала новокузнечанка.
Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Самый лучший и стойкий...........
Это сибирский огородный загар!)))