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У россиян появился дополнительный выходной

Кемеровчане подарят городу Дерево счастья

Сегодня 12:11
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru

В областном центре Кузбасса появится «Дерево счастья».

Его уже начали устанавливать в парке Лесная сказка в жилом районе Лесная Поляна.

«Дерево счастья» создано в ходе городского грантового конкурса социально значимых проектов комитетов территориального общественного самоуправления «Город друзей — город идей». Это подарок жителей самого молодого района к Дню рождения Кемерова, — сообщает пресс-служба мэрии.

Композиция создана из металла. Внутри арт-объекта — гнездо с двумя птицами. Они символизируют тепло и свет, предвещают урожай и богатство.

Праздничное открытие «Дерева счастья» состоится 9 июня в 12:00.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о Дереве Дружбы в Лесной Поляне. Молодую рябину высадили на Кедровом бульваре.

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