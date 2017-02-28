В областном центре Кузбасса появится «Дерево счастья».

Его уже начали устанавливать в парке Лесная сказка в жилом районе Лесная Поляна.

«Дерево счастья» создано в ходе городского грантового конкурса социально значимых проектов комитетов территориального общественного самоуправления «Город друзей — город идей». Это подарок жителей самого молодого района к Дню рождения Кемерова, — сообщает пресс-служба мэрии.

Композиция создана из металла. Внутри арт-объекта — гнездо с двумя птицами. Они символизируют тепло и свет, предвещают урожай и богатство.

Праздничное открытие «Дерева счастья» состоится 9 июня в 12:00.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о Дереве Дружбы в Лесной Поляне. Молодую рябину высадили на Кедровом бульваре.