В областном центре Кузбасса появится «Дерево счастья».
Его уже начали устанавливать в парке Лесная сказка в жилом районе Лесная Поляна.
«Дерево счастья» создано в ходе городского грантового конкурса социально значимых проектов комитетов территориального общественного самоуправления «Город друзей — город идей». Это подарок жителей самого молодого района к Дню рождения Кемерова, — сообщает пресс-служба мэрии.
Композиция создана из металла. Внутри арт-объекта — гнездо с двумя птицами. Они символизируют тепло и свет, предвещают урожай и богатство.
Праздничное открытие «Дерева счастья» состоится 9 июня в 12:00.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о Дереве Дружбы в Лесной Поляне. Молодую рябину высадили на Кедровом бульваре.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.