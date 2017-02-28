Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
Сегодня 12:39
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А ещё она считает, что нужно поклониться тем людям, которые «создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях».
Об этом вдова первого президента России заявила на книжном фестивале «Красная площадь» на презентации своей книги «Личная жизнь», сообщает «Интерфакс».
Наина Ельцина признала, что в 1990-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело.
Но всё-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны, — отметила вдова Бориса Ельцина.
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