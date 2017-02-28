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У россиян появился дополнительный выходной

Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми

Сегодня 12:39
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
oblgazeta.ru

А ещё она считает, что нужно поклониться тем людям, которые «создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях».

Об этом вдова первого президента России заявила на книжном фестивале «Красная площадь» на презентации своей книги «Личная жизнь», сообщает «Интерфакс».

Наина Ельцина признала, что в 1990-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело.

Но всё-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны, — отметила вдова Бориса Ельцина.

Комментарии 2
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stek
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Годы правления алкаша-теннисиста признать святыми для дьявола - вот это будет правильно.....
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ВАня
0 0
Особенно если учесть что все трудности стране создали демократы Ельцин и Ко. Для нее конкретно конечно эти годы святые, обеспечены теперь на несколько столетий дети, внуки, правнуки. А уж как мы выживали, по 6 мес. не получали зарплаты... И кому кланяться? Тем кто развалил союз, стравил людей, забывших своих родственников или тому, кто нагрел руки, пользуясь тем, что люди выживали и вынуждая из за бесценок продавать акции, сдавать ваучеры? Спросила бы людей и сделала для себя объективные выводы, как люди относятся к тому времени. А тут еще и книги пишет( или проплатила чье то творчество)... Ни стыда, ни совести, ни чести, ни достоинства, один цинизм...
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