А ещё она считает, что нужно поклониться тем людям, которые «создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях».

Об этом вдова первого президента России заявила на книжном фестивале «Красная площадь» на презентации своей книги «Личная жизнь», сообщает «Интерфакс».

Наина Ельцина признала, что в 1990-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело.