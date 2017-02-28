С 1 января 2018 года россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки.

Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец, пишет Novokuznetsk.su. По словам министра, в этом вопросе у работодателей и профсоюзов разные позиции, но она надеется на консенсус. Первое время в ходу будут как электронные, так и бумажные трудовые книжки, уточнила вице-премьер.

А руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что в первую очередь электронные трудовые нужны тем, кто работает на удалёнке или вахтовым методом. По его словам, это снизит риск, что наниматель не выполнит свои обязательства.

Как уже писал ВашГород.ру, ввести электронные трудовые книжки предложил глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что на заполнение бумажного документа от руки уходит слишком много времени.