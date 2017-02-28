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У россиян появился дополнительный выходной

В России введут электронные трудовые книжки

Сегодня 13:06
810
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hr-tv.ru

С 1 января 2018 года россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки.

Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец, пишет Novokuznetsk.su. По словам министра, в этом вопросе у работодателей и профсоюзов разные позиции, но она надеется на консенсус. Первое время в ходу будут как электронные, так и бумажные трудовые книжки, уточнила вице-премьер.

А руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что в первую очередь электронные трудовые нужны тем, кто работает на удалёнке или вахтовым методом. По его словам, это снизит риск, что наниматель не выполнит свои обязательства.

Как уже писал ВашГород.ру, ввести электронные трудовые книжки предложил глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что на заполнение бумажного документа от руки уходит слишком много времени.

Комментарии 6
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Дама
8 0
Это защити права граждан, которые хотят уволится, а им не отдают трудовые книжки
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Акрихин
8 0
Консенсус будет достигнут в том случае.......
если будет вестись учёт в электронном виде и на бумажном носителе!
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Читатель
14 0
Современные технологии - это хорошо. Но вот ближе к пенсии начнется "Извините, сервер полетел, идите лесом"
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Вася
6 0
НА самом деле это давно пережиток прошлого - трудовые книжки как вообще какой то объект присутствующий между работодателем и сотрудником. Сейчас даже небольшая фирма регистрируется в ПФР и вносит пускай и минимальные но отчисления за сотрудников, это и могло бы быть доказательством наличия стажа, а кроме подтверждения стажа трудовая бесполезна.
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Я
0 0
А как же без трудовых книжек то? Есть же целая инструкция по их заполнению, не исправлять, не сокращать слова, ознакамливать с записями? Электронная книжка где, на флешке хранится будет? Или как раньше на дискете?
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вертухай
0 1
ну и к ней , к хозяину этой книжки заодно повесят и электронный браслет. чтобы хозяин всегда видел где и чем его раб занят.
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