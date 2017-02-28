Новокузнецкая студия «Чудаки» при театре кукол «Сказ» взяла гран-при на фестивале «Кукла в детских руках».

Впервые в истории мероприятия победили ребятишки с ограниченными возможностями здоровья.

«Только не подумайте, что воспитанникам театра „Сказ“ присудили победу, потому что они — особые дети. Ни жюри, ни зрители не знали, что сказку „Солдат и балерина“ — с планшетными куклами и марионетками, с теневым театром и танцевальными номерами — сыграли артисты с нарушениями слуха и речи. А когда узнали (уже после подведения итогов), то не поверили!» — цитирует газета «Кузбасс» главного режиссёра театра кукол «Сказ» Юрия Самойлова.

Напомним, на фестивале дети из разных уголков страны проходили мастер-классы и показывали свои спектакли. Судить постановки доверили телеведущей Ангелине Вовк, актёру Владимиру Машкову и другим почётным гостям.

Владимир Машков по традиции вручил «Золотого львёнка» и денежное вознаграждение за лучшую актёрскую работу. Приз достался Николаю Десятову из Архангельска и Екатерине Зориной из Алтайского края.

В номинации на лучшую мужскую роль выиграл Сергей Бачурин из Томска, женскую — Екатерина Данилова из села Боровое Новосибирской области. Диплом первой степени и ситцевый Петрушка достался театру кукол «Сюрприз» из Архангельска, второй степени и золотой Петрушка — коллективу «Улыбка» из Северска, третьей степени и серебряный Петрушка — «Добрятам» из Алтайского края.

Всем победителям также достались денежные сертификаты, уточнили в театре кукол «Сказ».

Как уже сообщал ВашГород.ру, торжественное открытие фестиваля «Кукла в детских руках» состоялось 1 июня.