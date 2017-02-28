В ней поселят героев русского фольклора, а также разместят спортивный и игровой комплексы.

«Аллея сказок» откроется в Междуреченске к Дню шахтёра в парке вдоль реки Усы.

Скульптурные композиции будут рассчитаны на активность посетителей: с ними можно будет фотографироваться в обнимку. Под присмотром родителей дети смогут забраться в сказочный кузовок, сесть на лопату, как Жихарка, «помочь» Деду с Бабкой и Внучкой тащить репку или вместе с Лисой попытаться «отнять» сыр у Вороны, — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Также здесь смонтируют спортплощадку с турниками и другими уличными тренажёрами, детский городок с горками и качелями, обустроят шахматное поле с напольными фигурами.

Предусмотрены вечерняя подсветка деревьев и установка декоративных светодиодные консолей с изображением сказочных птиц. Изюминкой станет аудиоскамейка, присев на которую можно будет послушать детские песни.

Благоустроители отремонтируют разрушенные лестничные спуски с дамбы, обрежут аварийные деревья и уберут сухостой, заменят большинство скамеек, уличные светильники, заасфальтируют прогулочные дорожки. В рамках развития доступной среды установят четыре пандуса.