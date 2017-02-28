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У россиян появился дополнительный выходной

«Суицидальные» листовки новокузнецкой церкви проверит Следком

Сегодня 14:46
737
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Листовками от церкви Веры Евангельской, в которой новокузнечане увидели призывы к суициду, проверит Следственный комитет.

В рамках проверки проведут лингвистическую экспертизу, которая даст оценку содержанию текста: содержит ли он какие-либо призывы и какую смысловую нагрузку несет. Об этом сообщили в Следкоме по Кемеровской области. Ход проведения взяло на контроль руководство следственного управления.

Мы также обратились за комментарием в Кузбасскую митрополию.

«Сложно судить о содержании всего документа по нескольким цитатам, которые получили всеобщую огласку. Однако то, что было произнесено во всеуслышание, не противоречит Священному Писанию, ведь Бог действительно призывает к Себе всех людей, чтобы они жили с любовью к Творцу и своим ближним.

По православному учению, общение с Богом начинается не после смерти, а при жизни человека, так же, как и Царство Небесное — не место, в которое попадает человек после смерти, а состояние души, для достижения которого человеку необходимо приложить серьезные усилия", — рассказал ВашГород.ру диакон Вячеслав Ланский, руководитель Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии.

Церковь христиан Веры Евангельской возникла в Америке в начале 20-го века и относится к сектантским течениям, добавил Вячеслав Ланский.

«Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно изучить, как проходят их собрания. Люди якобы под действием Святого Духа начинают вести себя совершенно неестественным образом, что по внешним признакам можно сравнить с одержимостью человека нечистыми духами», — объяснил диакон.

Напомним, листовки вызвали подозрение у новокузнечанки. По её мнению, людей открытым текстом призывают покончить с собой.

Комментарии 11
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Уже известно!
6 0
А где новость о расстреле предпринимателя в Калачева??????????? Исключительно для ВГ)
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Уже известно!
2 0
В Калачево Прокопьевского района киллером расстрелян хозяин одного из национальных кафе, стоящих в селе. Как сообщают очевидцы, киллер действовал в одиночку и был вооружен автоматом Калашникова. Коммерсант скончался от полученных ранений.
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Сергей
4 5
Евангельская вера началась с того времени, когда было проповедано Евангелие, а не в начале 20 века. А весть о призыве Отца ни как не связана с суицидом. Человек отступил от Бога и Он призывает его вернутся на путь истинный. Мы все в России православные, но Библию не знаем. Читайте Библию и будете грамотными.
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Димаха Трейдер
5 0
Евангельская вера началась с того времени, когда было проповедано Евангелие, а не в начале 20 века. А весть о призыве Отца ни как не связана с суицидом. Человек отступил от Бога и Он призывает его вернутся на путь истинный. Мы все в России православные, но Библию не знаем. Читайте Библию и будете грамотными.
Вера евангельская это протестантство придуманной Лютером Кингом .. От наркомании зато спасаются да и ладно
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саша
5 0
А где новость о расстреле предпринимателя в Калачева??????????? Исключительно для ВГ)
им не заплатили за эту новость по поводу убийства
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Екарный Бабай
0 1
В Калачево Прокопьевского района киллером расстрелян хозяин одного из национальных кафе, стоящих в селе. Как сообщают очевидцы, киллер действовал в одиночку и был вооружен автоматом Калашникова. Коммерсант скончался от полученных ранений.
Ну если кафе национальное,то нам не интересно и не жалко.
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Екарный Бабай
0 0
В Калачево Прокопьевского района киллером расстрелян хозяин одного из национальных кафе, стоящих в селе. Как сообщают очевидцы, киллер действовал в одиночку и был вооружен автоматом Калашникова. Коммерсант скончался от полученных ранений.
Ну если кафе национальное,то нам не интересно и не жалко.
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Миша
4 3
Евангельская вера началась с того времени, когда было проповедано Евангелие, а не в начале 20 века. А весть о призыве Отца ни как не связана с суицидом. Человек отступил от Бога и Он призывает его вернутся на путь истинный. Мы все в России православные, но Библию не знаем. Читайте Библию и будете грамотными.
Вот Пётр 1 и призвал Патриарха вернуться на путь истинный своим Указом:
8 июня 1701 года
"Об определении в домовыя Святейшаго Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых".
В домовых Святейшаго Патриарха богаделенным нищим быть, больным и престарелым, которые не могут ходить для сбирания милостыни, а для десяти человек больных быть в богадельне одному человеку здоровому, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил.
А больных в богадельнях велеть лечить, и для того учинить особых лекарей, и давать тем лекарям кормовыя деньги и покупать лекарства из Патриарши домовыя казны... )))
Не на яхты и самолёты деньги собранные тратить, а на дела богоугодные, которые сами священники и проповедуют, иначе они лицемеры и от имени бога корыстные дела решают.
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Миша
0 0
им не заплатили за эту новость по поводу убийства
И что же это за новость? Нормальная конкуренция. Ведь народ её поддерживает? Иначе и бизнесменом не станешь, когда исчерпаны все мошеннические и коррупционные схемы. Даже государства вступают в войны - это тоже конкуренция на мировом рынке.
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Свой
0 0
Евангельская вера началась с того времени, когда было проповедано Евангелие, а не в начале 20 века. А весть о призыве Отца ни как не связана с суицидом. Человек отступил от Бога и Он призывает его вернутся на путь истинный. Мы все в России православные, но Библию не знаем. Читайте Библию и будете грамотными.
Не загибай,в России далеко не все православны,.а через лет надцать вообще таких не будет.
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lex
0 0
Евангельская вера началась с того времени, когда было проповедано Евангелие, а не в начале 20 века. А весть о призыве Отца ни как не связана с суицидом. Человек отступил от Бога и Он призывает его вернутся на путь истинный. Мы все в России православные, но Библию не знаем. Читайте Библию и будете грамотными.
Есть такое выражение, "Смотрит в книгу, видит фигу." Где вы в Библии нашли упоминание о сей секте?
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