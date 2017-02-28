Листовками от церкви Веры Евангельской, в которой новокузнечане увидели призывы к суициду, проверит Следственный комитет.
В рамках проверки проведут лингвистическую экспертизу, которая даст оценку содержанию текста: содержит ли он какие-либо призывы и какую смысловую нагрузку несет. Об этом сообщили в Следкоме по Кемеровской области. Ход проведения взяло на контроль руководство следственного управления.
Мы также обратились за комментарием в Кузбасскую митрополию.
«Сложно судить о содержании всего документа по нескольким цитатам, которые получили всеобщую огласку. Однако то, что было произнесено во всеуслышание, не противоречит Священному Писанию, ведь Бог действительно призывает к Себе всех людей, чтобы они жили с любовью к Творцу и своим ближним.
По православному учению, общение с Богом начинается не после смерти, а при жизни человека, так же, как и Царство Небесное — не место, в которое попадает человек после смерти, а состояние души, для достижения которого человеку необходимо приложить серьезные усилия", — рассказал ВашГород.ру диакон Вячеслав Ланский, руководитель Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии.
Церковь христиан Веры Евангельской возникла в Америке в начале 20-го века и относится к сектантским течениям, добавил Вячеслав Ланский.
«Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно изучить, как проходят их собрания. Люди якобы под действием Святого Духа начинают вести себя совершенно неестественным образом, что по внешним признакам можно сравнить с одержимостью человека нечистыми духами», — объяснил диакон.
Напомним, листовки вызвали подозрение у новокузнечанки. По её мнению, людей открытым текстом призывают покончить с собой.
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8 июня 1701 года
"Об определении в домовыя Святейшаго Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых".
В домовых Святейшаго Патриарха богаделенным нищим быть, больным и престарелым, которые не могут ходить для сбирания милостыни, а для десяти человек больных быть в богадельне одному человеку здоровому, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил.
А больных в богадельнях велеть лечить, и для того учинить особых лекарей, и давать тем лекарям кормовыя деньги и покупать лекарства из Патриарши домовыя казны... )))
Не на яхты и самолёты деньги собранные тратить, а на дела богоугодные, которые сами священники и проповедуют, иначе они лицемеры и от имени бога корыстные дела решают.