Россияне начали бояться ставить прививки детям, рассказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

За последние 10 лет у нас в стране стали реже возникать поствакцинальные осложнения. Благодаря прививкам малыши реже болеют корью и краснухой. За сезон 2016 — 2017 благодаря вакцине стало в 17 раз меньше летальных исходов от гриппа.

И вместе с тем многие родители сегодня необоснованно опасаются ставить прививку ребёнку.

«Предотвращение распространения инфекций с помощью иммунизации — одно из величайших достижений человечества. Практически в течение жизни одного поколения были ликвидированы или сведены до единичных случаев более десяти тяжелых инфекций. В глобальном масштабе ликвидирована натуральная оспа, в большинстве регионов нет полиомиелита», — рассказал в интервью «Известиям» Николай Брико.

220-летний опыт применения вакцин показал, что отказ от прививки ведёт к эпидемиям, добавил Николай Брико. Он напомнил о росте заболеваемости полиомиелитом в Таджикистане в 2010-м году, дифтерией в странах СНГ и 90-е и так далее. Тогда эпидемии возникли из-за того, что меньше граждан прошли иммунизацию.