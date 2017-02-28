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Нужно ли ставить ребёнку прививку — главный эпидемиолог Минздрава

Сегодня 15:08
959
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Россияне начали бояться ставить прививки детям, рассказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

За последние 10 лет у нас в стране стали реже возникать поствакцинальные осложнения. Благодаря прививкам малыши реже болеют корью и краснухой. За сезон 2016 — 2017 благодаря вакцине стало в 17 раз меньше летальных исходов от гриппа.

И вместе с тем многие родители сегодня необоснованно опасаются ставить прививку ребёнку.

«Предотвращение распространения инфекций с помощью иммунизации — одно из величайших достижений человечества. Практически в течение жизни одного поколения были ликвидированы или сведены до единичных случаев более десяти тяжелых инфекций. В глобальном масштабе ликвидирована натуральная оспа, в большинстве регионов нет полиомиелита», — рассказал в интервью «Известиям» Николай Брико.

220-летний опыт применения вакцин показал, что отказ от прививки ведёт к эпидемиям, добавил Николай Брико. Он напомнил о росте заболеваемости полиомиелитом в Таджикистане в 2010-м году, дифтерией в странах СНГ и 90-е и так далее. Тогда эпидемии возникли из-за того, что меньше граждан прошли иммунизацию.

Комментарии 5
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Читатель
8 3
А вы пострадавших лучше спросите, удалось ли им зарегистрировать эти случаи? Вот отсюда и нет поствакцинальных осложнений
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.
5 2
Прививки это хорошо. Только один вопрос: их качество, кто изготовитель и какая конечная цель на самом деле этих производителей. Десятки тысяч девушек к примеру уже стали бесплодны в результате "прививок" в подростковом возрасте под видом профилактики женских болезней.
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лена
6 1
по телевизору показывали про вакцины - за рубежом изготавливают специально на уничтожение русской нации - иммунитет должен быть свой а не занесённый через укол
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Мария
3 3
Прививки это хорошо. Только один вопрос: их качество, кто изготовитель и какая конечная цель на самом деле этих производителей. Десятки тысяч девушек к примеру уже стали бесплодны в результате "прививок" в подростковом возрасте под видом профилактики женских болезней.
Боюсь, что девушки стали бесплодны не в результате прививок, а в результате любви пофорсить на морозе в капрончиках, а еще в результате венерических заболеваний, которые не лечатся годами, ибо редко кто ходит проверяться именно на хладимиоз, а ведь именно он становится одной из причин бесплодия
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.
0 1
Боюсь, что девушки стали бесплодны не в результате прививок, а в результате любви пофорсить на морозе в капрончиках, а еще в результате венерических заболеваний, которые не лечатся годами, ибо редко кто ходит проверяться именно на хладимиоз, а ведь именно он становится одной из причин бесплодия
Речь именно о документально установленных причино-следственных обстоятельствах. Много шума было в прессе об этом. По факту таких девушек, только без справок на руках, гораздо больше.
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