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В Кемерове на День города изменится движение транспорта

Сегодня 16:01
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Кемерове 11 и 12 июня.

В субботу, 11 июня, пассажирский транспорт будет работать по расписанию воскресного дня, сообщили в городском УЕЗТУ.

С 12:00 до 24:00 перекроют движение на площади Советов, поэтому на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Красной схема маршрутов изменится.

  • в направлении движения в центр города транспорт будет ходить по улице Соборной, Красноармейскому мосту, улицам Красноармейской, 50 лет Октября, проспекту Советскому.
  • при движении из центра города — по проспекту Советскому, улицам 50 лет Октября, Васильева, Красной, проспекту Советскому, Университетскому мост и далее своими маршрутами.

С 15:30 до 18:30 состоится «Открытое первенство города Кемерово и Чемпионата Кемеровской области по велосипедному спорту-шоссе». В связи с этим движение автобусов маршрутов № 170э, 172э будет осуществляться:

  • в направлении движения в Лесную Поляну — без изменения,
  • при движении из Лесной Поляны через Журавлёвы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.

В воскресенье, 12 июня, пассажирский транспорт будет работать по расписанию воскресного дня.

С 6:00 до 23:00 движение пассажирского транспорта будет осуществляться в следующем порядке:

  • улица Соборная, Красноармейский мост, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский в прямом и обратном направлениях.

С 21:00 до 22:30 часов транспорт будет ходить по следующим маршрутам:

  • автобусы: проспект Октябрьский, Пионерский бульвар, проспект Ленина и далее своими маршрутами;
  • троллейбусы маршрута № 7: от д.п. «Шалготарьян», проспект Октябрьский, Бульвар Строителей, проспект Ленина, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября до остановки «Ресо Гарантия» на улице 50 лет Октября.

После праздничных мероприятий и салюта для горожан организуют рейсы по основным направлениям. Они будут работать в течение часа.

  • в Ленинский район: маршрут автобуса № 27; троллейбусов № 1, 2, 7; трамвая № 1; маршруток № 1т, 5 т, 8 т, 15 т, 16 т, 22 т, 81 т;
  • в Кировский район: маршрут автобуса № 51А; трамвая № 3; маршруток № 11т, 26 т, 28 т, 40 т;
  • в Рудничный район: маршруты автобусов № 58, 179э; троллейбуса № 12; трамвая № 10; маршруток № 23т, 40 т;
  • в посёлок Южный: маршрут трамвая № 5; маршруток № 7т, 26 т, 66 т;
  • в направлении квартала ФПК: маршрут автобуса № 91, троллейбуса № 15, маршруток № 4т, 47 т;
  • в направлении ОАО «Азот»: маршрут трамвая № 8;
  • в направлении ж.р. Пионер: таксомоторный маршрут № 95т;
  • в направлении ж.р.Ягуновский: маршрут автобуса № 8 отправлением от д.п. «Центральный» в 23:05.
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