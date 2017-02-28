Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Кемерове 11 и 12 июня.

В субботу, 11 июня, пассажирский транспорт будет работать по расписанию воскресного дня, сообщили в городском УЕЗТУ.

С 12:00 до 24:00 перекроют движение на площади Советов, поэтому на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Красной схема маршрутов изменится.

в направлении движения в центр города транспорт будет ходить по улице Соборной, Красноармейскому мосту, улицам Красноармейской, 50 лет Октября, проспекту Советскому.

при движении из центра города — по проспекту Советскому, улицам 50 лет Октября, Васильева, Красной, проспекту Советскому, Университетскому мост и далее своими маршрутами.

С 15:30 до 18:30 состоится «Открытое первенство города Кемерово и Чемпионата Кемеровской области по велосипедному спорту-шоссе». В связи с этим движение автобусов маршрутов № 170э, 172э будет осуществляться:

в направлении движения в Лесную Поляну — без изменения,

при движении из Лесной Поляны через Журавлёвы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.

В воскресенье, 12 июня, пассажирский транспорт будет работать по расписанию воскресного дня.

С 6:00 до 23:00 движение пассажирского транспорта будет осуществляться в следующем порядке:

улица Соборная, Красноармейский мост, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский в прямом и обратном направлениях.

С 21:00 до 22:30 часов транспорт будет ходить по следующим маршрутам:

автобусы: проспект Октябрьский, Пионерский бульвар, проспект Ленина и далее своими маршрутами;

троллейбусы маршрута № 7: от д.п. «Шалготарьян», проспект Октябрьский, Бульвар Строителей, проспект Ленина, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября до остановки «Ресо Гарантия» на улице 50 лет Октября.

После праздничных мероприятий и салюта для горожан организуют рейсы по основным направлениям. Они будут работать в течение часа.