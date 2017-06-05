Выходец из Новокузнецка Владимир Машков поучаствовал в настоящей операции по спасению утят в Москве.

Историю рассказал местный житель Олег Тегати. Двух уток с утятами, по его словам, заметили в районе Ленинградского проспекта. Птицы находились на проезжей части, и прохожие решили их спасти.

В спасении поучаствовали водитель машины, полицейский, женщина с дочерью, а также известный актёр Владимир Машков, которого Олег сперва не узнал. МЧС на вызов не приехали, так что судьба уток зависела от наших героев.

Они быстро переловили всех утят и посадили в машину, а вот утка-мама и селезень-папа оказались ловкими.

«Селезень оказался умней нас, прикидывался что не может лететь и я бежал за ним полкилометра парализовав дорожное движение, пока не понял что меня просто разводят. Каким-то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена и под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции который даже смастерил силок из бечёвки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю», — рассказал Олег.

В конечном итоге селезня поймал Владимир Машков, и вся группа отправилась с утками в зоопарк. Там группе сообщили, что утки принадлежат им.

Публикация от Tegati Oleg Photography (@tegati) Июн 5 2017 в 10:31 PDT

«Они просто метят их и отпускают на волю. Орнитологи зоопарка согласились взять их к себе, но предупредили, что другие обязательно накинутся на них, чтобы отбить себе утят. Это нас не устроило», — продолжил Олег.

Участники спасательной операции съездили на Химкинское водохранилище, где спасённые утки вновь обрели свободу. Правда, там утят тут же попытались отбить — но с помощью наших героев и папы-селезня малыши остались в выводке.