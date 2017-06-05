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У россиян появился дополнительный выходной

Знаменитый актёр из Новокузнецка спас выводок утят

Сегодня 16:14
760
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Выходец из Новокузнецка Владимир Машков поучаствовал в настоящей операции по спасению утят в Москве.

Историю рассказал местный житель Олег Тегати. Двух уток с утятами, по его словам, заметили в районе Ленинградского проспекта. Птицы находились на проезжей части, и прохожие решили их спасти.

В спасении поучаствовали водитель машины, полицейский, женщина с дочерью, а также известный актёр Владимир Машков, которого Олег сперва не узнал. МЧС на вызов не приехали, так что судьба уток зависела от наших героев.

Они быстро переловили всех утят и посадили в машину, а вот утка-мама и селезень-папа оказались ловкими.

«Селезень оказался умней нас, прикидывался что не может лететь и я бежал за ним полкилометра парализовав дорожное движение, пока не понял что меня просто разводят. Каким-то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена и под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции который даже смастерил силок из бечёвки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю», — рассказал Олег.

В конечном итоге селезня поймал Владимир Машков, и вся группа отправилась с утками в зоопарк. Там группе сообщили, что утки принадлежат им.

«Они просто метят их и отпускают на волю. Орнитологи зоопарка согласились взять их к себе, но предупредили, что другие обязательно накинутся на них, чтобы отбить себе утят. Это нас не устроило», — продолжил Олег.

Участники спасательной операции съездили на Химкинское водохранилище, где спасённые утки вновь обрели свободу. Правда, там утят тут же попытались отбить — но с помощью наших героев и папы-селезня малыши остались в выводке.

Комментарии 5
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Я
4 6
Боже какая суперновость! Какой Машков молодец, нужно героя Кузбасса давать, а лучше герой России! А если серьезно, взрослый мужик, неужели нельзя побриться, подстричься.
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Анонимный пользователь
3 0
Боже какая суперновость! Какой Машков молодец, нужно героя Кузбасса давать, а лучше герой России! А если серьезно, взрослый мужик, неужели нельзя побриться, подстричься.
Это его стиль! Ему идёт
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*
6 2
Боже какая суперновость! Какой Машков молодец, нужно героя Кузбасса давать, а лучше герой России! А если серьезно, взрослый мужик, неужели нельзя побриться, подстричься.
Тс-с-с!

Если губернатор узнает - медаль дадут!
"За веру и добро". Ну или "За служение Кузбассу".
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321
1 1
....а на фото с актером, видимо, тот самый выводок утят...
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.
1 4
Пиар дешевый и тупой. Харе уже, достали.
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