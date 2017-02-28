Во «ВКонтакте» запустили конкурс, по итогам которого победители смогут пригласить к себе на выпускной группу IOWA.

Для этого школьникам нужно снять креативное видео об окончании школы и выложить его во «ВКонтакте» с хештегом #Выпускной2к17.

«Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители. Неважно, из какого они города или региона, главное — оригинальность и креативность ребят», — цитирует солистку группы Екатерину Иванчикову «РИА Новости».

Во «ВКонтакте» в этом году стартовал проект «Выпускной 2017». 11-классники, которые указали на страничке год окончания школы, получили приглашение в чат с одноклассниками и ребятами из пареллели, а также специальные стикеры и другой контент.

Как уже писал ВашГород.ру, сейчас 11-классники по всей России сдают Единый госэкзамен. Накануне ребята написали ЕГЭ по обществознанию. Завтра их ждёт испытание по физике и литературе.

Как мы уже сообщали, результаты экзамена теперь можно узнать и на Госуслугах.