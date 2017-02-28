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У россиян появился дополнительный выходной

Известная поп-группа приедет на выпускной к российским школьникам

Сегодня 16:40
819
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kingofwallpapers

Во «ВКонтакте» запустили конкурс, по итогам которого победители смогут пригласить к себе на выпускной группу IOWA.

Для этого школьникам нужно снять креативное видео об окончании школы и выложить его во «ВКонтакте» с хештегом #Выпускной2к17.

«Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители. Неважно, из какого они города или региона, главное — оригинальность и креативность ребят», — цитирует солистку группы Екатерину Иванчикову «РИА Новости».

Во «ВКонтакте» в этом году стартовал проект «Выпускной 2017». 11-классники, которые указали на страничке год окончания школы, получили приглашение в чат с одноклассниками и ребятами из пареллели, а также специальные стикеры и другой контент.

Как уже писал ВашГород.ру, сейчас 11-классники по всей России сдают Единый госэкзамен. Накануне ребята написали ЕГЭ по обществознанию. Завтра их ждёт испытание по физике и литературе.

Как мы уже сообщали, результаты экзамена теперь можно узнать и на Госуслугах.

Комментарии 3
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старик
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раньше были ПОП ГРУППЫ. а нонче больше ГРУППЫ ПОП. более популярны в молодежи.

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Лю
0 0
Мне, наверное, должно быть очень стыдно? А это это?
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123
1 0
Главный хит этой группы - "это не шутки, мы встретились в маршрутке!"
Очень богаты репертуар и тексты песен со смыслом -)))
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