В Кузбассе застрелили владельца кафе
Сегодня 16:42
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Мужчину расстреляли в упор.
Как сообщил ВашГород.ру информированный источник, жертвой злоумышленника стал владелец кафе «Азери», расположенного в Прокопьевском районе.
ЧП произошло в минувшие выходные. Подозреваемого задержали.
Причиной конфликта между погибшим и обвиняемым стал крупный денежный долг, сообщают Вести.Кузбасс с ссылкой на региональный Следком.
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