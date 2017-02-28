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У россиян появился дополнительный выходной

В Кузбассе застрелили владельца кафе

Сегодня 16:42
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Мужчину расстреляли в упор.

Как сообщил ВашГород.ру информированный источник, жертвой злоумышленника стал владелец кафе «Азери», расположенного в Прокопьевском районе.

ЧП произошло в минувшие выходные. Подозреваемого задержали.

Причиной конфликта между погибшим и обвиняемым стал крупный денежный долг, сообщают Вести.Кузбасс с ссылкой на региональный Следком.

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