Мужчину расстреляли в упор.

Как сообщил ВашГород.ру информированный источник, жертвой злоумышленника стал владелец кафе «Азери», расположенного в Прокопьевском районе.

ЧП произошло в минувшие выходные. Подозреваемого задержали.

Причиной конфликта между погибшим и обвиняемым стал крупный денежный долг, сообщают Вести.Кузбасс с ссылкой на региональный Следком.