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Кузбасс ждёт жара и град

Новокузнечане хотят спасти раненую утку

Сегодня 07:00
535
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Новокузнечане заметили в городе раненую утку.

«За кинотеатром» Октябрь" (на стороне «Колоса») на берегу ходит утка со сломанным клювом. Может кто-нибудь отозваться? Птице надо помочь!" - написала в редакцию ВашГород.ру новокузнечанка Регина И.

По мнению сотрудника отдела экологического просвещения «Кузнецкого Алатау» Алексея Самуленкова, выжить самой птице будет нелегко.

«Повреждения достаточно серьёзные, и, чтобы спасти птицу, нужно в первую очередь отвезти её к ветеринару. Затем можете доставить её к нам в экоцентр „Кузнецкого Алатау“, в центр реабилитации диких птиц „Крылья“. У нас как раз есть место», — рассказал ВашГород.ру Алексей Самуленков.

Кузбассовцы ранее уже привозили в «Крылья» раненых уток, добавил Алексей. Также в центре реабилитации живёт отбившийся от стаи лебедь.

Комментарии 5
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повар
2 22
Запечь её с яблоками,а не трахать мозги своим "гуманизмом".
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Ху из ху
6 2
Лишь бы пожрать, как в каменном веке живём
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Валерия
12 1
Запечь её с яблоками,а не трахать мозги своим "гуманизмом".
Застрелись!
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*
1 0
Запечь её с яблоками,а не трахать мозги своим "гуманизмом".
Уже и так ничего от природы не осталось, предлагаете последнее уничтожить... Но чему удивляться? Людей типа "своя рубашка ближе к телу" и "после нас хоть потоп" становится все больше.
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