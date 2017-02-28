Новокузнечане заметили в городе раненую утку.

«За кинотеатром» Октябрь" (на стороне «Колоса») на берегу ходит утка со сломанным клювом. Может кто-нибудь отозваться? Птице надо помочь!" - написала в редакцию ВашГород.ру новокузнечанка Регина И.

По мнению сотрудника отдела экологического просвещения «Кузнецкого Алатау» Алексея Самуленкова, выжить самой птице будет нелегко.

«Повреждения достаточно серьёзные, и, чтобы спасти птицу, нужно в первую очередь отвезти её к ветеринару. Затем можете доставить её к нам в экоцентр „Кузнецкого Алатау“, в центр реабилитации диких птиц „Крылья“. У нас как раз есть место», — рассказал ВашГород.ру Алексей Самуленков.

Кузбассовцы ранее уже привозили в «Крылья» раненых уток, добавил Алексей. Также в центре реабилитации живёт отбившийся от стаи лебедь.