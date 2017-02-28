В Новокузнецке открылась ежегодная выставка «Уголь и Майнинг России».

На церемонию приехал исполняющий обязанности губернатора Владимир Чернов. Также в форуме активно поучаствует мэр Новокузнцка Сергей Кузнецов.

Корреспондент Novokuznetsk.su приготовил небольшой фотоотчёт с мероприятия.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на выставку приехали бизнесмены из 24-х стран. В связи с этим цены на авиабилеты резко подорожали.