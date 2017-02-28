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У россиян появился дополнительный выходной

На выставке «Уголь и майнинг» покажут технические новинки

Сегодня 17:40
279
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В Новокузнецке открылась ежегодная выставка «Уголь и Майнинг России».

На церемонию приехал исполняющий обязанности губернатора Владимир Чернов. Также в форуме активно поучаствует мэр Новокузнцка Сергей Кузнецов.

Корреспондент Novokuznetsk.su приготовил небольшой фотоотчёт с мероприятия.

Как уже сообщал ВашГород.ру, на выставку приехали бизнесмены из 24-х стран. В связи с этим цены на авиабилеты резко подорожали.

Комментарии 6
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КоляYeti 13131
11 0
Лучше бы оне показали новинки и разрабтки как будут зарывать каньоны загубленной Природы!
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8 0
КоляYeti:
Лучше бы оне показали новинки и разрабтки как будут зарывать каньоны загубленной Природы!
К сожалению перед нами стоит выбор: загубленная природа и рабочие места или девственная и жизнь за счет собирательства и охоты, да туристов залетных, как на Алтае...
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Лёлик
10 0
Обгадился город с этой выставкой!!! Дороги закрыли на ремонт (как раз в той стороне и на тот же период), ДПС бездействует. На дорогах в районе выставки твориться вакханалия!!! Люди не могут уехать ни туда ни обратно. Такси отказываются ехать потому что жуткие пробки!!!
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Екарный Бабай
2 0
Вроде как Тулеев уже должен был выйти из отпуска,почему есть исполняющий обязанности??? Как то всё это странно!
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марья древна
1 0
Тулеев сильно болеет., боюсь серьезно.
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