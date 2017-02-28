На выставке «Уголь и майнинг» покажут технические новинки
Сегодня 17:40
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В Новокузнецке открылась ежегодная выставка «Уголь и Майнинг России».
На церемонию приехал исполняющий обязанности губернатора Владимир Чернов. Также в форуме активно поучаствует мэр Новокузнцка Сергей Кузнецов.
Корреспондент Novokuznetsk.su приготовил небольшой фотоотчёт с мероприятия.
Как уже сообщал ВашГород.ру, на выставку приехали бизнесмены из 24-х стран. В связи с этим цены на авиабилеты резко подорожали.
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Лучше бы оне показали новинки и разрабтки как будут зарывать каньоны загубленной Природы!