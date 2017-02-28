Сбербанк улучшил условия кредитования в сфере кредитования строительства жилой недвижимости.
Минимальная доля собственных средств заемщика в финансировании проекта снижена с 25% до 15% для объектов с высокой степенью строительной готовности. Для иных проектов доля собственных средств может быть снижена за счет предоставления дополнительного (комплементарного кредита) под более высокую процентную ставку.
Кроме того, Сбербанк запустил новый продукт — бридж-кредитование под залог жилья, строящегося с привлечением кредитных средств Сбербанка, обязательное условие — срок завершения строительства составляет менее 1 года.
Бридж-кредиты предоставляются на срок до 4 лет, средства можно будет использовать для финансирования начальных этапов новых проектов строительства жилой или коммерческой недвижимости.
«Рынок жилой недвижимости стабилизировался и демонстрирует положительную динамику, — отметил директор департамента „Кредитные продукты и процессы“ Сбербанка Сергей Бессонов. — Это позволило нам открыть для застройщиков новые возможности по финансированию проектов»
по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк
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А ******* на сгребил столько, что каждый 4-й гражданин, должен банку. Так что выгоднее закрыть долги и больше не брать, пока чиговноержики, работающие на олигарфенов не отстанут от мелкого бизнеса или гражданам разрешат иметь в свободном обращении огнестрельное оружие.