Сбербанк улучшил условия кредитования в сфере кредитования строительства жилой недвижимости.

Минимальная доля собственных средств заемщика в финансировании проекта снижена с 25% до 15% для объектов с высокой степенью строительной готовности. Для иных проектов доля собственных средств может быть снижена за счет предоставления дополнительного (комплементарного кредита) под более высокую процентную ставку.

Кроме того, Сбербанк запустил новый продукт — бридж-кредитование под залог жилья, строящегося с привлечением кредитных средств Сбербанка, обязательное условие — срок завершения строительства составляет менее 1 года.

Бридж-кредиты предоставляются на срок до 4 лет, средства можно будет использовать для финансирования начальных этапов новых проектов строительства жилой или коммерческой недвижимости.

«Рынок жилой недвижимости стабилизировался и демонстрирует положительную динамику, — отметил директор департамента „Кредитные продукты и процессы“ Сбербанка Сергей Бессонов. — Это позволило нам открыть для застройщиков новые возможности по финансированию проектов»

по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк