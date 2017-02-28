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Недвижимость и строительство

Сбербанк улучшил свои продуктовые предложения для застройщиков

Сегодня 07:10
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
epcp.ru

Сбербанк улучшил условия кредитования в сфере кредитования строительства жилой недвижимости.

Минимальная доля собственных средств заемщика в финансировании проекта снижена с 25% до 15% для объектов с высокой степенью строительной готовности. Для иных проектов доля собственных средств может быть снижена за счет предоставления дополнительного (комплементарного кредита) под более высокую процентную ставку.

Кроме того, Сбербанк запустил новый продукт — бридж-кредитование под залог жилья, строящегося с привлечением кредитных средств Сбербанка, обязательное условие — срок завершения строительства составляет менее 1 года.

Бридж-кредиты предоставляются на срок до 4 лет, средства можно будет использовать для финансирования начальных этапов новых проектов строительства жилой или коммерческой недвижимости.

«Рынок жилой недвижимости стабилизировался и демонстрирует положительную динамику, — отметил директор департамента „Кредитные продукты и процессы“ Сбербанка Сергей Бессонов. — Это позволило нам открыть для застройщиков новые возможности по финансированию проектов»

по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк

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Комментарии 2
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alex
0 1
залог жилья это хорошо и даже очень верное решение: возникли трудности при гашении кредита ни тебе денег, ни тебе жилья
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z
0 0
Кредит нельзя брать при спаде экономики, ведь типа нацвалюта привязана к рынку. Так что сейчас выгоднее вкладывать деньги в банк, если не знаешь куда их инвестировать.
А ******* на сгребил столько, что каждый 4-й гражданин, должен банку. Так что выгоднее закрыть долги и больше не брать, пока чиговноержики, работающие на олигарфенов не отстанут от мелкого бизнеса или гражданам разрешат иметь в свободном обращении огнестрельное оружие.
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