Автобус будет ходить два раза в неделю.
На нём пассажиры смогут добраться до известного алтайского курорта Яровое. Движение по маршруту «Новокузнецк — Новосибирск — Яровое» открывается с 18 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.
С автовокзала Новокузнецка автобус будет отправляться по четвергам и воскресеньям в 15:30.
Стоимость проезда для взрослых 1 679 рублей, для детей до 11 лет — 840 рублей.
Билеты продаются в кассах автовокзала.
Отмечается, что рейсы выполняются комфортабельным автобусом. К услугам пассажиров — кондиционер, телевизор, бесплатный вайфай.
Уточнить информацию можно по телефону: (3843) 77−91−94
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