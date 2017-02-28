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Кузбасс ждёт жара и град

С автовокзала Новокузнецка запустят рейс до популярного курорта

Сегодня 07:20
1524
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yarowoe.ru

Автобус будет ходить два раза в неделю.

На нём пассажиры смогут добраться до известного алтайского курорта Яровое. Движение по маршруту «Новокузнецк — Новосибирск — Яровое» открывается с 18 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

С автовокзала Новокузнецка автобус будет отправляться по четвергам и воскресеньям в 15:30.

Стоимость проезда для взрослых 1 679 рублей, для детей до 11 лет — 840 рублей.

Билеты продаются в кассах автовокзала.

Отмечается, что рейсы выполняются комфортабельным автобусом. К услугам пассажиров — кондиционер, телевизор, бесплатный вайфай.

Уточнить информацию можно по телефону: (3843) 77−91−94

Комментарии 5
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z
3 4
Ребят, а чем воняет так сильно с утра в центральном районе?
В стороне км-к марево серожелтое, и ползет в город.
Где можно противогаз купить?
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123
1 2
Ребят, а чем воняет так сильно с утра в центральном районе?
В стороне км-к марево серожелтое, и ползет в город.
Где можно противогаз купить?
может это марганец???
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Читатель
11 0
Расстояние до Ярового 800 км. Это очень много для передвижения на автобусе. В поезде удобнее, можно поспать, походить , попить чай, сходить в туалет. А удобнее всего на своей машине с кондиционером, не забитой под завязку. В дороге можно выйти, походить , сходить в туалет, перекусить в придорожных кафе. А больше всего мне нравятся поля Алтайского края. Подъезжая к селу Хабары, примерно за 150 км до Ярового, очень много полей. Выращивают подсолнухи, пшеницу, ячмень. Красота. Запах степи,сухие ветра, лесочкис березами, солнце - это и есть летний Алтай.
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я
0 0
Воздухои с полей легче дышать,чем воздухом с тайги.
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Блашик
2 0
А время в пути сколько получается на данном автобусе,не подскажите ? Ведь он наверняка будет заезжать во все города по дороге в Новосибирск.
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