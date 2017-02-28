Автобус будет ходить два раза в неделю.

На нём пассажиры смогут добраться до известного алтайского курорта Яровое. Движение по маршруту «Новокузнецк — Новосибирск — Яровое» открывается с 18 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

С автовокзала Новокузнецка автобус будет отправляться по четвергам и воскресеньям в 15:30.

Стоимость проезда для взрослых 1 679 рублей, для детей до 11 лет — 840 рублей.

Билеты продаются в кассах автовокзала.

Отмечается, что рейсы выполняются комфортабельным автобусом. К услугам пассажиров — кондиционер, телевизор, бесплатный вайфай.

Уточнить информацию можно по телефону: (3843) 77−91−94