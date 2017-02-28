Сегодня, 7 июня, в Кузбассе может пройти град.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Также там напомнили, что в течение ближайших дней в области возможны грозы.

Сегодня нас ждёт настоящая жара: температура поднимется до +24…+29 градусов, в отдельных районах до 32 градусов. Завтра воздух прогреется до +18…+23 градусов. 9 числа температура существенно не изменится.

Подробный прогноз погоды читайте здесь.