Кузбасс ждёт жара и град
Сегодня 07:30
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Сегодня, 7 июня, в Кузбассе может пройти град.
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Также там напомнили, что в течение ближайших дней в области возможны грозы.
Сегодня нас ждёт настоящая жара: температура поднимется до +24…+29 градусов, в отдельных районах до 32 градусов. Завтра воздух прогреется до +18…+23 градусов. 9 числа температура существенно не изменится.
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
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