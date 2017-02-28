Квартал «Дружба» возведут в Заводском районе города.
На площади 7,7 гектара расположатся 12 многоэтажных домов общей площадью более 100 000 квадратных метров. В квартале обустроят прогулочно-парковую зону, подземные гаражи, построят детский сад, а также коммерческие помещения.
Уже сейчас строители приступили к устройству котлована под строительство подземных гаражей жилого дома № 5, сообщает пресс-служба мэрии.
Прогулочные зоны будут защищены от стихийных парковок специальными столбиками. Кроме того, запланировано строительство сети велосипедных дорожек. Зоны проезда и прогулок планируется разграничить.
Система освещения района позволит осветить все «тёмные углы». Входные группы в домах будут доступны для маломобильных граждан. Для велосипедов и колясок оборудуют паркинги.
Не исключено, что в районе появится школа на 1 050 мест. Глава Кемерова Илья Середюк поручил рассмотреть вопросы её размещения.
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