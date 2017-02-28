Федеральные СМИ обсуждают странный «ремонт дорог» в Кемерове
Сегодня 07:40
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Федеральные СМИ и популярные паблики обсуждают снимок из Кемерова.
Фотографию, где трещина на асфальте заклеена скотчем, выложили в соцсети местные жители. По их словам, так дороги чинят в одном из городских парков. Некоторые СМИ предположили, это не более чем розыгрыш, другие написали, что так, возможно, в Кемерове ремонтируют дороги.
Снимок разошёлся по многим сообществам. Большинство пользователей «ВКонтакте» принялись шутить по поводу «инновационной» методики.
Однако другие возразили, что таким образом выясняют, расширяется ли трещина.
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где хваленые 80% Путина...нет их...В штабы Навального выстраиваются очереди на регистрацию волонтерами и за регистрацией своей подписи за выдвижение...
Людям надоел Путин
12 июня...скажем власти об этом
ВСЕ НА МИТИНГ!!!!