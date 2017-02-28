Федеральные СМИ и популярные паблики обсуждают снимок из Кемерова.

Фотографию, где трещина на асфальте заклеена скотчем, выложили в соцсети местные жители. По их словам, так дороги чинят в одном из городских парков. Некоторые СМИ предположили, это не более чем розыгрыш, другие написали, что так, возможно, в Кемерове ремонтируют дороги.

Снимок разошёлся по многим сообществам. Большинство пользователей «ВКонтакте» принялись шутить по поводу «инновационной» методики.

Однако другие возразили, что таким образом выясняют, расширяется ли трещина.