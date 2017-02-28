Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Кузбасс ждёт жара и град

Федеральные СМИ обсуждают странный «ремонт дорог» в Кемерове

Сегодня 07:40
903
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
соцсети

Федеральные СМИ и популярные паблики обсуждают снимок из Кемерова.

Фотографию, где трещина на асфальте заклеена скотчем, выложили в соцсети местные жители. По их словам, так дороги чинят в одном из городских парков. Некоторые СМИ предположили, это не более чем розыгрыш, другие написали, что так, возможно, в Кемерове ремонтируют дороги.

Снимок разошёлся по многим сообществам. Большинство пользователей «ВКонтакте» принялись шутить по поводу «инновационной» методики.

Однако другие возразили, что таким образом выясняют, расширяется ли трещина.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Сталин
4 4
позорная щегловка)) Так опозориться)
ответить
аватар
Дон Хенаро 42517
0 0
Большая часть комментариев против власти)) Хаха
где хваленые 80% Путина...нет их...В штабы Навального выстраиваются очереди на регистрацию волонтерами и за регистрацией своей подписи за выдвижение...
Людям надоел Путин

12 июня...скажем власти об этом
ВСЕ НА МИТИНГ!!!!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ