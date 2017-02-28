Этим летом в Кемеровской области заработают две новые шахты.
Об этом на открытии выставки «Уголь России и Майнинг» накануне рассказал замгубернатора Евгений Хлебунов. В Ленинск-Кузнецком районе запустят шахту имени Тихова мощностью 2 миллиона тонн, а в Новокузнецком районе — «Увальную» мощностью 4,7 миллиона тонн.
На предприятиях создали 3000 рабочих мест. Работы начнутся ко Дню Шахтёра.
Помимо этого, в 2017 году в Кузбассе заработали разрез «Трудоармейский Южный» в Прокопьевском районе и участок горных работ «Карачиякский» на «Тайлепской» шахте в Новокузнецком районе.
Ранее ВашГород.ру сообщал о строительстве нового разреза в Беловском районе. Жители боятся ухудшения экологической обстановки и даже создали петицию с требованием запретить добычу угля. Ситуацией заинтересовался депутат Антон Горелкин. По его мнению, разрез уничтожит Беловское водохранилище.
Официальный представитель компании «Стройпожсервис» ранее сказал ВашГород.ру, что при строительстве разреза выдержат все санитарно-защитные нормы.
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Ах да... вдруг чего, чтобы не платить за здоровье и жизнь не реальную сумму, а копейки.