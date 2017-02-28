Родители малышей, которым не исполнился год, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.

С такой инициативой выступил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Петров. Он также предлагает отменить НДФЛ и для усыновителей — в течение одного года с момента усыновления. По мнению депутата, эта мера поможет стимулировать рождаемость в стране.

Один из факторов, сокращающих темпы роста демографических показателей в России, — уровень доходов населения. Не секрет, что первый год после рождения ребёнка родителям приходится особенно тяжело, поэтому уместно обратить пристальное внимание именно на эту категорию граждан и разработать дополнительные меры поддержки, — цитирует RT Владимира Петрова.

Кроме того, автор инициативы предлагает снизить ставки НДФЛ на 2 процента для родителей или усыновителей, на обеспечении которых находятся двое детей, и снижать ставки на 1 процент за каждого последующего ребёнка. Таким образом, семьи, в которых воспитываются 12 детей, полностью освобождаются от уплаты налога.

В Госдуме предложение депутата из Ленобласти поддержали. Однако некоторые эксперты считают, что такая мера не решит демографическую проблему в стране.

Напомним, сегодня основная ставка НДФЛ в России — 13 процентов. Любой гражданин России имеет право воспользоваться стандартным налоговым вычетом на ребёнка. На первого и второго ребёнка его размер составляет 1 400 рублей, на третьего и каждого последующего ребёнка до 18 лет — 3000 рублей.