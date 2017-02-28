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Кузбасс ждёт жара и град

Россияне нашли новый способ не платить по кредитам

Сегодня 10:10
1131
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Россияне стали уклоняться от выплаты кредитов, объявляя себя банкротами.

Банкиров беспокоит, что граждане стали часто прибегать к этому не для избавления от непомерных долгов, а для незаконного обогащения. Получив кредит, россияне переводят имущество на родственников, чтобы его не забрал суд, и начинают банкротство. Замысел нечестных граждан раскрывается уже позже, когда у них вдруг находятся деньги на дорогие покупки. Примечательно, что так чаще делают богатые должники.

Банки обращаются по этому поводу в органы, пишет «РБК». Но дело расследуют дольше, чем гражданина признают несостоятельным, и поэтому организации терпят крах.

Из-за этого Ассоциация региональных банков «Россия» попросила в письме юридический департамент Банка России ужесточить ответственность за незаконное признание несостоятельности. Также организации хотят, чтобы в условия для отказа в банкротстве внесли дополнительные пункты.

В Банке России ответили, что пересматривать закон не могут, и переадресовали Ассоциацию в Минэкономразвития. Однако там заявили, что не слышали о такой проблеме у банков. Так что ожидать ли должникам ужесточения закона о банкротстве, пока неизвестно.

Комментарии 3
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z
7 0
Банкротство придумали для богатых, чтобы появился еще один способ не возвращать бабло народу и не платить налоги.
А нищих и работяг, будут дальше крестьянить.
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ООО
5 0
Кагда так делают фирмы ОООшки рога и копыта то так можно а частному лицу так незя? БРАВО! аплодирую!
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