Россияне стали уклоняться от выплаты кредитов, объявляя себя банкротами.

Банкиров беспокоит, что граждане стали часто прибегать к этому не для избавления от непомерных долгов, а для незаконного обогащения. Получив кредит, россияне переводят имущество на родственников, чтобы его не забрал суд, и начинают банкротство. Замысел нечестных граждан раскрывается уже позже, когда у них вдруг находятся деньги на дорогие покупки. Примечательно, что так чаще делают богатые должники.

Банки обращаются по этому поводу в органы, пишет «РБК». Но дело расследуют дольше, чем гражданина признают несостоятельным, и поэтому организации терпят крах.

Из-за этого Ассоциация региональных банков «Россия» попросила в письме юридический департамент Банка России ужесточить ответственность за незаконное признание несостоятельности. Также организации хотят, чтобы в условия для отказа в банкротстве внесли дополнительные пункты.

В Банке России ответили, что пересматривать закон не могут, и переадресовали Ассоциацию в Минэкономразвития. Однако там заявили, что не слышали о такой проблеме у банков. Так что ожидать ли должникам ужесточения закона о банкротстве, пока неизвестно.