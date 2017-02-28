Немецкая овчарка сорвалась с цепи и набросилась на 12-летнего мальчика.

Инцидент произошёл в июле прошлого года. Ребёнок катался на велосипеде. В это время в одном из дворов на улице Мраморной собака сорвалась с цепи, выбежала на улицу и напала на мальчика. Медики зафиксировали у пострадавшего раны левой голени.

Отец мальчика обратился в прокуратуру с заявлением о защите прав сына. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что хозяйка содержала животное ненадлежащим образом. В результате пострадал ребёнок.

Ему были причинены не только физическая боль, но и нравственные страдания, так как он почувствовал испуг и страх, возникло стрессовое состояние. Он был лишён возможности вести привычный для него образ жизни, вынужден постоянно ездить в лечебное учреждение для перевязок и инъекций, испытывая при этом дополнительную физическую боль, — сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Прокурор Рудничного района Кемерова обратился в суд. Суд взыскал с хозяйки овчарки компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего мальчика. Ответчица должна выплатить 50 тысяч рублей.