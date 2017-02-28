Кемеровская и Новосибирская области вошли в список с наиболее высоким процентом алкогольных отравлений.

Роспотребнадзор назвал регионы, где больше всего употребляют спиртных напитков. Самыми пьющими оказались Магаданская область, Москва, Республика Коми. Минимальное потребление алкоголя зафиксировано на Кавказе, сообщает ИА Регнум.

При этом, по данным Росстата, за пять лет продажа крепких алкогольных напитков в нашей стране снизилась почти на 40 процентов, пива — на 25 процентов.

В Роспотребнадзоре отмечают, что алкоголь продолжает оставаться одной из основных причин отравлений. В 2016 году чаще всего им травились в Курской области, Туве, Кемеровской области, Чувашии, Самарской, Рязанской, Иркутской областях, Красноярском крае, Бурятии, Астраханской, Новосибирской, Пензенской и Ульяновской областях.

Нередко отравление спиртным заканчивалось летальным исходом. Наибольшее число случаев зафиксировано в Магаданской, Пензенской, Новгородской, Ленинградской, Тульской областях, Забайкальском крае, Кировской, Курской областях, Марий Эл, Костромской области, Коми, Чувашии, Воронежской, Кемеровской, Омской, Калининградской областях, Бурятии и Пермском крае.