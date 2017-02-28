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Кузбасс ждёт жара и град

В Новокузнецке без вести пропал мужчина

Сегодня 11:17
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lizaalert.org

41-летний горожанин ушёл из дома несколько дней назад.

В Новокузнецке пропал Сергей Фёдоров. Он ушёл из дома по улице Искитимской 3 июня. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост приблизительно 180−185 см, телосложение обычное, волосы седые, короткие, глаза серо-зелёные.

Был одет: майка белая, шорты бежевые, носки чёрные.

Особые приметы: шрам на одной из рук.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят сообщить об этом по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.

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