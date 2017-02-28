В Новокузнецке без вести пропал мужчина
Сегодня 11:17
322
41-летний горожанин ушёл из дома несколько дней назад.
В Новокузнецке пропал Сергей Фёдоров. Он ушёл из дома по улице Искитимской 3 июня. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ПСО «Лиза Алерт».
Приметы: рост приблизительно 180−185 см, телосложение обычное, волосы седые, короткие, глаза серо-зелёные.
Был одет: майка белая, шорты бежевые, носки чёрные.
Особые приметы: шрам на одной из рук.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят сообщить об этом по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.