41-летний горожанин ушёл из дома несколько дней назад.

В Новокузнецке пропал Сергей Фёдоров. Он ушёл из дома по улице Искитимской 3 июня. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост приблизительно 180−185 см, телосложение обычное, волосы седые, короткие, глаза серо-зелёные.

Был одет: майка белая, шорты бежевые, носки чёрные.

Особые приметы: шрам на одной из рук.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят сообщить об этом по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.