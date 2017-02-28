Список болезней, которые можно вылечить с помощью стволовых клеток, заметно вырос.

Биологи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске опубликовали несколько исследований о способности стволовых клеток восстанавливать кровоток в сосудах. Молодые клетки создают в конечностях новые сосуды, а вскоре на их месте образуются «родные» ткани.

Эксперименты на животных успешно проводятся уже несколько лет, сообщает «Наука в Сибири». Вскоре специалисты планируют использовать клеточные инъекции для людей. Учёные заявляют: с помощью стволовых клеток можно эффективно лечить флеботромбоз (осложнение от варикоза), ускорить восстановление пациентов после инсульта и других болезней, связанных с сосудистыми тромбами.

Для последнего эксперимента над животными учёные вводили клеточную инъекцию крысе с перевязанной бедренной веной. Благодаря стволовым клеткам на месте травмы быстро образовался новый рубец, а функции самой вены взяли соседние сосуды.

— Если ввести стволовые клетки в место разреза при любой операции, будет быстрее происходить развитие грануляций — разветвлённой сети мелких сосудов, очистка раны от нежизнеспособных тканей и формирование рубца, — рассказал главный научный сотрудник лаборатории стволовой клетки Института Игорь Майбородин.

Исследования новосибирских учёных позволят значительно ускорить восстановление пациентов после травм и операций.

Напомним, стволовыми называются незрелые клетки, которые обладают мощными восстанавливающими свойствами. В медицине их используют в основном для лечения лейкозов, анемии, восстановления после химиотерапии. Популярны стволовые клетки и в косметологии как эффективное средство омоложения.