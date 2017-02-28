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В Новосибирске резко испортится погода

Кузбассовцев предупредили об опасной воде в фонтанах

Сегодня 12:08
740
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cs631521.vk.me

В ней могут находиться возбудители серьёзных заболеваний.

Санитарные службы области предупреждают: купаться в фонтанах нельзя. Кузбассовцы, которые спасаются в них от жары, рискуют заразиться герпесом, гепатитом, менингитом. Также в воде фонтанов в больших количествах находятся возбудители кожных заболеваний, пишет Novokuznetsk.su.

Напомним, купальный сезон официально откроется в Новокузнецке 16 июня.

Комментарии 1
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Житель
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Вообще никогда не понимал людей которые в фонтанах купаются, вы че дикие? Воды ни разу не видели? Тем более сам видел как в них бомжи моются
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