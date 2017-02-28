В ней могут находиться возбудители серьёзных заболеваний.

Санитарные службы области предупреждают: купаться в фонтанах нельзя. Кузбассовцы, которые спасаются в них от жары, рискуют заразиться герпесом, гепатитом, менингитом. Также в воде фонтанов в больших количествах находятся возбудители кожных заболеваний, пишет Novokuznetsk.su.

Напомним, купальный сезон официально откроется в Новокузнецке 16 июня.